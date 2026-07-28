За полтора года работы над трилогией актер получил около 250 тысяч долларов — при том что его ипотечные выплаты в тот же период составляли 250 тысяч в год. Остаточных отчислений от проката фильмов не было. «Между вниманием, которое я получал, и деньгами, которые у нас были, существовал явный разрыв», — признался Эстин.