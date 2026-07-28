Шон Эстин, сыгравший Сэма в кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец», рассказал в интервью The Guardian, что из-за низкого гонорара за съемки ему пришлось продать собственный дом.
За полтора года работы над трилогией актер получил около 250 тысяч долларов — при том что его ипотечные выплаты в тот же период составляли 250 тысяч в год. Остаточных отчислений от проката фильмов не было. «Между вниманием, которое я получал, и деньгами, которые у нас были, существовал явный разрыв», — признался Эстин.
Он оказался не единственным, кто остался в минусе. Орландо Блум получил за все три фильма серии 175 тысяч долларов, а Кейт Бланшетт впоследствии с иронией вспоминала, что «по сути получила бесплатные бутерброды». Причина в том, что все исполнители подписали контракты на трилогию разом — еще до выхода первой части — и пересмотреть условия после громкого кассового успеха уже не смогли.
Тем не менее, Эстин готов вернуться во вселенную «Властелина колец», если условия будут другими. Когда его спросили, рассчитывает ли он на более высокий гонорар в случае участия в готовящихся картинах «Охота за Голлумом» и «Тень прошлого», Эстин ответил коротко: «Еще бы».
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