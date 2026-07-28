Орландо Блума засняли топлес вместе со швейцарской моделью Луизой Леммель

Орландо Блум наслаждается итальянским отпуском со швейцарской моделью Луизой Леммель — сообщает TMZ. Папарацци запечатлели, как актер проводит летний отдых в Италии в компании своей возлюбленной — швейцарской модели Луизы Леммель.
Парочку подловили на территории эксклюзивного пляжного клуба семьи певца Андреа Бочелли. Звезда «Пиратов Карибского моря» предстал на фото топлес.
На кадрах видно, что 28‑летняя Луиза и 49‑летний Орландо отлично провели время: смеются и наслаждаются купанием в Средиземном море. Пара, очевидно, не планировала привлекать внимание модными образами, выбрав минималистичные черные плавки и купальник.
Слухи о романе пары появились еще во время Суперкубка — тогда их впервые заметили вместе. С тех пор Орландо и Луизу не раз видели на совместных прогулках, и, судя по свежим фото, их отношения по‑прежнему продолжаются.
Ранее Орландо Блум показал редкие кадры с 5-летней дочерью от Кэти Перри.