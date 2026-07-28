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Появились первые фото Дакоты Джонсон в образе Мэрилин Монро

Фильм с актрисой в образе легенды Голливуда покажут в Венеции
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Опубликованы первые кадры с Дакотой Джонсон в образе Мэрилин Монро. 36-летняя актриса воплотила легендарную голливудскую диву в короткометражном фильме Мэгги Джилленхол «Flesh Impact» («Эффект плоти»). Снимки появились на страницах Vanity Fair.

Дакота Джонсон в образе Мэрилин Монро, фото: Vanity Fair
Дакота Джонсон в образе Мэрилин Монро, фото: Vanity Fair

Джонсон перевоплотилась в Монро в период ее расцвета. В ленте появится и альтернативная версия Мэрилин — та, что прожила долгую жизнь; эту роль исполнила 93-летняя Эллен Берстин.

Дакота Джонсон в образе Мэрилин Монро, фото: Vanity Fair
Дакота Джонсон в образе Мэрилин Монро, фото: Vanity Fair

Фильм, приуроченный к столетию со дня рождения Мэрилин Монро, будет показан на 83-м Венецианском кинофестивале, который пройдет со 2 по 12 сентября 2026 года.