Путин поздравил с юбилеем актрису Наталию Белохвостикову

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису народную артистку России Наталию Белохвостикову, отметив ее творческий путь и самобытные актерские работы.
«Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства. Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал Белохвостиковой доброго здоровья и всего наилучшего.
Наталия Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве. Российская актриса, народная артистка РСФСР (1984).
Снималась, в частности, в фильмах «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак», «Берег». Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985), самая молодая обладательница этой премии в истории отечественного кинематографа — впервые удостоена ее в возрасте 19 лет (за роль в фильме «У озера»).