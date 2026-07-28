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Путин поздравил с юбилеем актрису Наталию Белохвостикову

Президент отметил ее творческий путь и самобытные актерские работы
Наталья Белохвостикова в фильме «Тегеран 43»
Наталья Белохвостикова в фильме «Тегеран 43»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису народную артистку России Наталию Белохвостикову, отметив ее творческий путь и самобытные актерские работы.

«Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства. Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Наталья Белохвостикова
Наталья БелохвостиковаИсточник: Legion-Media.ru

Путин пожелал Белохвостиковой доброго здоровья и всего наилучшего.

Наталия Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве. Российская актриса, народная артистка РСФСР (1984).

Снималась, в частности, в фильмах «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак», «Берег». Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985), самая молодая обладательница этой премии в истории отечественного кинематографа — впервые удостоена ее в возрасте 19 лет (за роль в фильме «У озера»).