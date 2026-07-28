Путин поздравил с юбилеем актрису Наталию Белохвостикову

Снималась, в частности, в фильмах «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак», «Берег». Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985), самая молодая обладательница этой премии в истории отечественного кинематографа — впервые удостоена ее в возрасте 19 лет (за роль в фильме «У озера»).