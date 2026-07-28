Мила Кунис и Эштон Кутчер состоят в браке с 2015 года. Помимо Уайетт, они воспитывают 9-летнего сына Димитрия. Актеры познакомились еще в 1998 году на съемках сериала «Шоу 70-х», но их романтические отношения начались лишь в 2012-м. Свадьба состоялась 4 июля 2015 года.