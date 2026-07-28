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Редкий выход: Милу Кунис засняли с повзрослевшей дочерью от Эштона Кутчера

Актриса с наследницей попали в объективы папарацци
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Мила Кунис
Мила КунисИсточник: Legion-Media.ru

Мила Кунис была замечена в Лос-Анджелесе в компании своей 11-летней дочери Уайетт от брака с актером Эштоном Кутчером. Актрису и ее наследницу засняли на выходе из ресторана.

42-летняя звезда «Черного лебедя» предстала в расслабленном летнем образе: укороченная белая футболка, светлые шорты и удобные сланцы. Уайетт, которая становится все больше похожей на отца, выбрала удлиненную футболку с ярким принтом. 

Мила Кунис с дочерью
Мила Кунис с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Мила Кунис и Эштон Кутчер состоят в браке с 2015 года. Помимо Уайетт, они воспитывают 9-летнего сына Димитрия. Актеры познакомились еще в 1998 году на съемках сериала «Шоу 70-х», но их романтические отношения начались лишь в 2012-м. Свадьба состоялась 4 июля 2015 года.

Супруги предпочитают не афишировать личную жизнь: не публикуют фото детей в соцсетях, не берут их на светские мероприятия и не участвуют в семейных съемках для журналов. 

Ранее Мила Кунис рассказала о характерах своих детей.