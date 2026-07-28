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Жена Александра Петрова показала, как отдыхает с маленьким сыном в Турции

Виктория Антонова поделилась семейными фото
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Александр Петров и Виктория Антонова, фото: пресс-служба
Александр Петров и Виктория Антонова, фото: пресс-служба

Супруга актера Александра Петрова, Виктория Антонова, опубликовала в личном блоге кадры семейного отдыха в Турции. В объектив попал годовалый сын пары Федор.

В первый день отпуска Антонова призналась, что погода на курорте оказалась прохладнее, чем она рассчитывала, — Виктория неожиданно замерзла. Однако это не испортило настроения: вскоре она выложила трогательные снимки малыша. На фотографиях Федор в белой футболке сидит у края бассейна.

Сын Александра и Виктории Петровых / фото: соцсети
Сын Александра и Виктории Петровых / фото: соцсети

«Какое счастье наблюдать за тем, как он счастлив!», — подписала кадры Антонова.

На других фото мама с сыном гуляют по территории отеля. Федор бодро шагает, активно размахивая руками, а Виктория идет следом, не сводя с него внимательного взгляда.

Виктория Петрова с сыном / фото: соцсети
Виктория Петрова с сыном / фото: соцсети

Первенец Петрова родился в апреле 2025 года. Лицо мальчика родители скрывают. Виктория младше Александра на 13 лет, но разница в возрасте не мешает супругам наслаждаться семейной жизнью.

Ранее Александр Петров поздравил жену с 25-летием и показал редкие фото.