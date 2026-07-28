Жена Александра Петрова показала, как отдыхает с маленьким сыном в Турции

В первый день отпуска Антонова призналась, что погода на курорте оказалась прохладнее, чем она рассчитывала, — Виктория неожиданно замерзла. Однако это не испортило настроения: вскоре она выложила трогательные снимки малыша. На фотографиях Федор в белой футболке сидит у края бассейна.