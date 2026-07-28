«Только вперед, Вань! Лужники в 20 лет!!! Такой молодой, а такой талантливый парень! Осознанный, не по годам взрослый и совершенно самоотверженный в музыке. Как ему удается нравиться зрителям от мала до велика!» – написал Бурунов под видео.