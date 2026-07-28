В своем блоге Сергей Бурунов опубликовал шутливое видео, в котором энергично танцует под песню «Шелк» в исполнении Вани Дмитриенко.
В ролике 49-летний актер, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», самозабвенно двигается под музыку, а потом, будто поддавшись эмоциям, падает ничком на кровать.
«Только вперед, Вань! Лужники в 20 лет!!! Такой молодой, а такой талантливый парень! Осознанный, не по годам взрослый и совершенно самоотверженный в музыке. Как ему удается нравиться зрителям от мала до велика!» – написал Бурунов под видео.
Пост не остался незамеченным. Одними из первых его оценили Юлия и Анна Пересильд. 17-летняя Анна, которая встречается с Ваней Дмитриенко, коротко, но тепло отреагировала: «Вы лучший!». А ее мать, актриса Юлия Пересильд, и вовсе назвала артиста «любимым Сережей».
В комментариях отметился и сам Дмитриенко, назвав Бурунова лучшим. Поклонники артиста также присоединились к обсуждению, отметив его артистизм и чувство юмора.
Ранее Бурунов отказался говорить о свадьбе.