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Танец Бурунова под песню Дмитриенко оценили Юлия и Анна Пересильд

Мать и дочь трогательно прокомментировали смешной видеоролик актера
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сергей Бурунов на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба
Сергей Бурунов на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба

В своем блоге Сергей Бурунов опубликовал шутливое видео, в котором энергично танцует под песню «Шелк» в исполнении Вани Дмитриенко.

В ролике 49-летний актер, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», самозабвенно двигается под музыку, а потом, будто поддавшись эмоциям, падает ничком на кровать.

«Только вперед, Вань! Лужники в 20 лет!!! Такой молодой, а такой талантливый парень! Осознанный, не по годам взрослый и совершенно самоотверженный в музыке. Как ему удается нравиться зрителям от мала до велика!» – написал Бурунов под видео.

Сергей Бурунов, кадр из видео / Источник: соцсети
Сергей Бурунов, кадр из видео / Источник: соцсети

Пост не остался незамеченным. Одними из первых его оценили Юлия и Анна Пересильд. 17-летняя Анна, которая встречается с Ваней Дмитриенко, коротко, но тепло отреагировала: «Вы лучший!». А ее мать, актриса Юлия Пересильд, и вовсе назвала артиста «любимым Сережей».

В комментариях отметился и сам Дмитриенко, назвав Бурунова лучшим. Поклонники артиста также присоединились к обсуждению, отметив его артистизм и чувство юмора.