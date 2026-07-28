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Майли Сайрус снялась с голой грудью для глянца

Певица приняла участие в откровенной фотосессии
Майли Сайрус
Майли СайрусИсточник: AP

Певица Майли Сайрус снялась с голой грудью для глянца. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Майли Сайрус
Майли СайрусИсточник: Соцсети

33-летняя знаменитость стала лицом нового выпуска журнала Wonderland. На одной из обложек певица позировала в черных трусах и пуховике с мехом, прикрыв грудь рукой. Поп-исполнительница предстала перед камерой с распущенными кудрявыми волосами и макияжем.

Майли Сайрус
Майли СайрусИсточник: Журнал Wonderland

Ранее мать Майли Сайрус спровоцировала слухи о тайной свадьбе певицы.