Певица Майли Сайрус снялась с голой грудью для глянца. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
33-летняя знаменитость стала лицом нового выпуска журнала Wonderland. На одной из обложек певица позировала в черных трусах и пуховике с мехом, прикрыв грудь рукой. Поп-исполнительница предстала перед камерой с распущенными кудрявыми волосами и макияжем.
Ранее мать Майли Сайрус спровоцировала слухи о тайной свадьбе певицы.