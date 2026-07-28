Второй образ оказался более смелым и дерзким: черный наряд с открытыми плечами, укороченные леггинсы с оборками и остроносые лодочки. Главный акцент сделан на макияж — необычные голубые помада и тени с фосфорическим эффектом, которые придали внешности актрисы футуристичный вид.