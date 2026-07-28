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17-летняя Анна Пересильд удивила необычным образом в новой фотосессии

Актриса примерила дерзкий образ с голубой помадой
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Анна Пересильд поделилась в своем блоге кадрами из новой фотосессии. 17-летняя актриса предстала перед камерами в двух совершенно разных образах, каждый из которых вызвал бурное обсуждение среди подписчиков.

Звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» появилась в коротком белом платье с длинными рукавами и кружевной отделкой, плотных белых колготках и туфлях на высоком каблуке. Дополнило наряд голубое ожерелье, добавившее образу нежности и воздуха.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Второй образ оказался более смелым и дерзким: черный наряд с открытыми плечами, укороченные леггинсы с оборками и остроносые лодочки. Главный акцент сделан на макияж — необычные голубые помада и тени с фосфорическим эффектом, которые придали внешности актрисы футуристичный вид.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Поклонники не сдержали восторга в комментариях: «Просто невероятная», «Какая красивая Аня», «Боже, богиня красоты».

Напомним, ранее Анна Пересильд столкнулась с волной хейта после поступления в Московскую школу кино на курс Дарьи Мороз. Актрису поддержали ее мать Юлия Пересильд, отец Алексей Учитель, а также Ольга Бузова.