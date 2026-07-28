Сирийские корни
Милана Бру родилась 6 июля 2001 года в Курске. Необычная фамилия актрисы сразу вызвала множество вопросов о ее происхождении. За ней стоит история пересечения двух культур. Отец Миланы, сириец Шакер Мусса, приехал в Россию учиться. Он окончил Курский государственный медицинский университет и остался работать фармацевтом. Мать, Ольга, — логопед. Именно от отца актрисе досталась фамилия, которую многие поначалу приняли за сценический псевдоним.
Милана выросла в многодетной семье — у нее есть брат и две сестры. Родные не раз ездили на родину отца, и эти поездки актриса до сих пор вспоминает с особой теплотой. Несмотря на то что отец сначала мечтал видеть дочь врачом и скептически относился к ее желанию стать актрисой, препятствовать выбору профессии он не стал.
Студия «Муравейник» и победа в «Живой классике»
Школьные годы Милана провела в Курске, где училась в гимназии № 4 и занималась в театральной студии «Муравейник» при местном Дворце пионеров. Именно мама первой разглядела в дочери творческий потенциал и предложила попробовать поступить в театральный вуз.
Первым серьезным успехом Миланы стала победа в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» в 2015 году. В финале, который традиционно проходит в «Артеке», она представила отрывок из повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» и стала лучшей среди участников из 80 стран.
Школа Олега Табакова и напутствие мастера
В 2017 году Милана успешно прошла региональный отбор в Воронеже — ближайшем к Курску городе, где проводились выездные прослушивания Московской театральной школы Олега Табакова. Затем она отправилась в Москву, где успешно преодолела финальные вступительные испытания. Это был последний курс, который мэтр набирал лично. На экзаменах Олег Павлович произнес фразу, которую Милана запомнила на всю жизнь: «С такой фамилией нельзя не стать актрисой».
Вскоре из-за болезни легенда отечественной сцены уже не могла вести занятия. После смерти Табакова курс возглавил Владимир Машков. Под его руководством Милана окончила школу с отличием в 2021 году, после чего сразу вошла в труппу Московского театра Олега Табакова, где служит до сих пор.
Первые роли в кино
Экранная карьера Миланы началась, как это часто бывает, с небольших ролей. Дебют актрисы состоялся в сатирическом фэнтези «Конец света», после чего она появилась во втором сезоне сериала «Предпоследняя инстанция».
Первую заметную работу Бру получила в мелодраме Алексея Карелина «Мама всегда права», где сыграла студентку Веру, решившуюся на фиктивный брак ради спасения близкого человека. Затем последовал сериал «Загадай любовь», на съемках которого Милана познакомилась с автором одноименного романа Асей Лавринович. Позже актриса рассказывала, что писательница тепло отозвалась о ее работе.
Карьерный рост
После выхода мелодрамы «Мама всегда права» предложения стали поступать одно за другим. Милана сыграла Хельгу в комедийном сериале «Против всех», исполнила одну из главных ролей в «Курьерах», снялась в драме «Уроки китайского» и еще нескольких проектах. К началу съемок «Истории его служанки» в фильмографии актрисы насчитывалось уже около полутора десятков работ — внушительный результат, учитывая, что сниматься она начала совсем недавно.
«История его служанки»: первая большая главная роль
В 2026 году на экраны вышла историческая мелодрама «История его служанки». По сюжету граф Николай Шереметьев (Матвей Лыков) возвращается в Москву, чтобы вступить в наследство. Однако по условиям завещания матери он должен в течение года жениться. Одновременно граф выигрывает в карты имение семьи Авериных. Чтобы спасти родных от разорения, старшая дочь Анна (Милана Бру) соглашается провести год служанкой в его доме, и со временем между героями возникают чувства.
Для Миланы Бру эта работа стала первой по-настоящему крупной главной ролью. Рассказывая о своей героине, актриса признавалась: «Мне нравится ее чувство внутренней свободы. Анна не подстраивается под обстоятельства и не пытается понравиться всем вокруг». Сериал сравнивали со знаменитыми «Бриджертонами», хотя сама Бру считает, что проекту удалось обрести собственный стиль. После премьеры интерес к молодой актрисе заметно вырос, а ее карьера получила новый импульс.