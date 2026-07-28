Милана выросла в многодетной семье — у нее есть брат и две сестры. Родные не раз ездили на родину отца, и эти поездки актриса до сих пор вспоминает с особой теплотой. Несмотря на то что отец сначала мечтал видеть дочь врачом и скептически относился к ее желанию стать актрисой, препятствовать выбору профессии он не стал.