События фильма разворачиваются в 1572 году. Всего год назад Крымское ханство сожгло Москву — и теперь враг снова у ворот. На этот раз Девлет-Гирей метит не просто в набег, а в захват власти над Московским государством. Русские войска скованы боями на западе, сам Иван Грозный — в Новгороде, а столицу защищает лишь горстка воинов.