Начались съемки масштабной исторической драмы «Молодинская битва», основанной на реальных событиях. Главные роли исполняют неузнаваемые в гриме Никита Кологривый, Михаил Пореченков, Александр Устюгов, Петр Рыков и другие.
События фильма разворачиваются в 1572 году. Всего год назад Крымское ханство сожгло Москву — и теперь враг снова у ворот. На этот раз Девлет-Гирей метит не просто в набег, а в захват власти над Московским государством. Русские войска скованы боями на западе, сам Иван Грозный — в Новгороде, а столицу защищает лишь горстка воинов.
Хитростью отведя основные силы крымцев от Кремля, отряды под командованием воевод Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина принимают на себя главный удар. В битве у села Молоди, несмотря на огромное численное превосходство врага, русская рать одерживает решающую победу, сохранив независимость и единство страны.
«Битва при деревне Молоди 1572 года по своему историческому значению не уступает событиям Сталинградской битвы в Великой Отечественной, — поделился режиссер Константин Буслов. — Лед и пламень, стрелы и порох, любовь и ненависть, зло и добродетель — все будто соединилось в этой сплошной огненной пелене событий тех лет».
Буслов также рассказал, что все костюмы каждому герою шьются персонально: «Бисер, жемчуг, парча, горностай, куница, шелк — от царских кафтанов до доспехов и кольчуг воевод со стрельцами, а также многочисленных платьев и убранств главных женских персонажей — все изготовлено вручную».
В картине также примут участие Федор Лавров, Олег Васильков, Дмитрий Куличков, Диана Огай и Леонела Мантурова.
Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2027 года.