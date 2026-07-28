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В мехах и с бородой: неузнаваемый Кологривый снимается с Устюговым в исторической драме

Также анонсирована дата премьеры фильма «Молодинская битва»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Молодинская битва»
Кадр из фильма «Молодинская битва»

Начались съемки масштабной исторической драмы «Молодинская битва», основанной на реальных событиях. Главные роли исполняют неузнаваемые в гриме Никита Кологривый, Михаил Пореченков, Александр Устюгов, Петр Рыков и другие.

События фильма разворачиваются в 1572 году. Всего год назад Крымское ханство сожгло Москву — и теперь враг снова у ворот. На этот раз Девлет-Гирей метит не просто в набег, а в захват власти над Московским государством. Русские войска скованы боями на западе, сам Иван Грозный — в Новгороде, а столицу защищает лишь горстка воинов.

Никита Кологривый на съемках фильма «Молодинская битва»
Никита Кологривый на съемках фильма «Молодинская битва»

Хитростью отведя основные силы крымцев от Кремля, отряды под командованием воевод Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина принимают на себя главный удар. В битве у села Молоди, несмотря на огромное численное превосходство врага, русская рать одерживает решающую победу, сохранив независимость и единство страны.

Кадр из фильма «Молодинская битва»
Кадр из фильма «Молодинская битва»

«Битва при деревне Молоди 1572 года по своему историческому значению не уступает событиям Сталинградской битвы в Великой Отечественной, — поделился режиссер Константин Буслов. — Лед и пламень, стрелы и порох, любовь и ненависть, зло и добродетель — все будто соединилось в этой сплошной огненной пелене событий тех лет».

Кадр из фильма «Молодинская битва»
Кадр из фильма «Молодинская битва»

Буслов также рассказал, что все костюмы каждому герою шьются персонально: «Бисер, жемчуг, парча, горностай, куница, шелк — от царских кафтанов до доспехов и кольчуг воевод со стрельцами, а также многочисленных платьев и убранств главных женских персонажей — все изготовлено вручную».

Кадр из фильма «Молодинская битва»
Кадр из фильма «Молодинская битва»
Диана Огай на съемках фильма «Молодинская битва»
Диана Огай на съемках фильма «Молодинская битва»

В картине также примут участие Федор Лавров, Олег Васильков, Дмитрий Куличков, Диана Огай и Леонела Мантурова.

Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября 2027 года.