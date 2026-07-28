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Боярская трогательно поздравила мужа с днем рождения и годовщиной свадьбы

Актриса также показала редкие архивные фото с Максимом Матвеевым
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Елизавета Боярская и Максим МатвеевИсточник: Legion-Media.ru

Елизавета Боярская трогательно обратилась к мужу Максиму Матвееву в его личный праздник. В своем блоге актриса выложила старые кадры, которые когда-то сделала на простой кнопочный телефон, и заодно напомнила историю их знакомства.

Она призналась, что в те моменты, запечатленные на пленке, они еще не догадывались о своем будущем. Ни о том, что станут мужем и женой, ни о том, что воспитают двоих сыновей. Как отметила артистка, день рождения супруга для них обоих имеет двойное значение — именно на эту дату пришлась их свадьба.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская / фото: соцсети
Максим Матвеев и Елизавета Боярская / фото: соцсети

«На этих фотографиях, сделанных на кнопочный телефон, мы еще не знаем, что у нас будет двое изумительных сыновей и что мы поженимся в твой день рождения! С днем рождения, мальчишка!!! И с нашим днем! (16 лет)», — поделилась звезда.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская / фото: соцсети
Максим Матвеев и Елизавета Боярская / фото: соцсети

В своем посте Боярская не скрывала чувств. Она призналась мужу в любви и выразила благодарность за то, что он всегда поддерживает семью. Актриса назвала Матвеева «маяком и опорой» и пожелала ему воплотить в жизнь все задуманное.

«Я не перестаю восхищаться тобой, очаровываться всем, что ты делаешь! Ты — наш маяк и опора! Пусть сбывается все, что ты задумываешь, а мы всегда рядом. Погнали дальше!» — добавила артистка.

Ранее Елизавета Боярская показала младшего сына от Максима Матвеева.