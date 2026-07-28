Боярская трогательно поздравила мужа с днем рождения и годовщиной свадьбы

Она призналась, что в те моменты, запечатленные на пленке, они еще не догадывались о своем будущем. Ни о том, что станут мужем и женой, ни о том, что воспитают двоих сыновей. Как отметила артистка, день рождения супруга для них обоих имеет двойное значение — именно на эту дату пришлась их свадьба.