Боярская трогательно поздравила мужа с днем рождения и годовщиной свадьбы

Елизавета Боярская трогательно обратилась к мужу Максиму Матвееву в его личный праздник. В своем блоге актриса выложила старые кадры, которые когда-то сделала на простой кнопочный телефон, и заодно напомнила историю их знакомства.
Она призналась, что в те моменты, запечатленные на пленке, они еще не догадывались о своем будущем. Ни о том, что станут мужем и женой, ни о том, что воспитают двоих сыновей. Как отметила артистка, день рождения супруга для них обоих имеет двойное значение — именно на эту дату пришлась их свадьба.
«На этих фотографиях, сделанных на кнопочный телефон, мы еще не знаем, что у нас будет двое изумительных сыновей и что мы поженимся в твой день рождения! С днем рождения, мальчишка!!! И с нашим днем! (16 лет)», — поделилась звезда.
В своем посте Боярская не скрывала чувств. Она призналась мужу в любви и выразила благодарность за то, что он всегда поддерживает семью. Актриса назвала Матвеева «маяком и опорой» и пожелала ему воплотить в жизнь все задуманное.
«Я не перестаю восхищаться тобой, очаровываться всем, что ты делаешь! Ты — наш маяк и опора! Пусть сбывается все, что ты задумываешь, а мы всегда рядом. Погнали дальше!» — добавила артистка.
Ранее Елизавета Боярская показала младшего сына от Максима Матвеева.