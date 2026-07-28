Мишустин поздравил народную артистку России Наталью Белохвостикову с юбилеем

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку России Наталью Белохвостикову, отметив ее мастерство импровизаций и богатство эмоций.
«Редкий драматический дар позволяет вам быть органичной в любом образе, достоверно передавать характер и чувства своих героинь. Каждая ваша роль поражает мастерством импровизации, богатством эмоций. Вы способны быть трогательной, сильной, всегда очень разной, но неизменно искренней и обаятельной. За это вас любят зрители всех поколений», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Мишустин пожелал Белохвостиковой здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве. Российская актриса, народная артистка РСФСР (1984). Снималась, в частности, в фильмах «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак», «Берег». Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985), самая молодая обладательница этой премии в истории отечественного кинематографа — впервые удостоена ее в возрасте 19 лет (за роль в фильме «У озера»).