Мишустин поздравил народную артистку России Наталью Белохвостикову с юбилеем

«Редкий драматический дар позволяет вам быть органичной в любом образе, достоверно передавать характер и чувства своих героинь. Каждая ваша роль поражает мастерством импровизации, богатством эмоций. Вы способны быть трогательной, сильной, всегда очень разной, но неизменно искренней и обаятельной. За это вас любят зрители всех поколений», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.