Россиянки признались, что хотели бы примерить образы Кэрри Брэдшоу и Саманты Джонс

Эксперты рассказали, что при выборе любимой героини россиянки обращали внимание не только на внешность, но и на личные качества персонажей. Самым популярным элементом стал стиль одежды — его выбрали 25% опрошенных. Еще 17% хотели бы перенять харизму героинь, а 16% — их уверенность в себе. Волосы хотели бы повторить 12%, а макияж — 10%.