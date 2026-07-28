Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянки признались, что хотели бы примерить образы Кэрри Брэдшоу и Саманты Джонс

В России 18% жительниц заявили, что хотели бы примерить образ Кэрри Брэдшоу
Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл в сериале «Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл в сериале «Секс в большом городе»

Главными экранными героинями, чей образ россиянки хотели бы примерить на себя, стали персонажи «Секса в большом городе» — Кэрри Брэдшоу (18%) и Саманта Джонс (16%). Об этом «Газете.Ru» рассказал онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с «ЛЭТУАЛЬ».

Третье место заняла Мэдди Перес из сериала «Эйфория» (10%), далее расположились Эмили Купер из «Эмили в Париже» (9%) и «Барби» (8%).

Ким Кэтролл в образе Саманты Джонс
Ким Кэтролл в образе Саманты Джонс

В десятку также вошли Уэнсдей Аддамс из одноименного сериала (8%), Блэр Уолдорф и Серена ван дер Вудсен из «Сплетницы» (по 7%), Кэсси Ховард из «Эйфории» (7%) и Си Джей Паркер из «Спасателей Малибу» (7%).

28% опрошенных россиянок заявили, что не нашли среди экранных персонажей героиню, чей образ они хотели бы полностью повторить.

В рейтинге проектов, которые сильнее всего повлияли на представления россиянок о красоте и стиле, первое место занял фильм «Дьявол носит Prada» — его назвали 47% участниц исследования. На второй строчке оказался «Секс в большом городе» (31%), а на третьей — российский сериал «Кухня» (15%).

Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант в фильме «Дьявол носит Prada»
Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант в фильме «Дьявол носит Prada»Источник: Legion-Media.ru

В списке также появились «Эйфория» (13%), «Эмили в Париже» (12%), «Сплетница» (11%), «Универ» (10%). Проекты «Друзья», «Игра престолов», «Барби» и «Уэнздей» набрали по 8%.

Эксперты рассказали, что при выборе любимой героини россиянки обращали внимание не только на внешность, но и на личные качества персонажей. Самым популярным элементом стал стиль одежды — его выбрали 25% опрошенных. Еще 17% хотели бы перенять харизму героинь, а 16% — их уверенность в себе. Волосы хотели бы повторить 12%, а макияж — 10%.

Кадр из сериала «Эмили в Париже» (5 сезон)
Кадр из сериала «Эмили в Париже» (5 сезон)

Аналитики отметили, что на представления о красоте и стиле сильнее влияют сериалы: восемь из десяти проектов в рейтинге оказались многосерийными. Они предположили, что именно продолжительный формат позволяет зрительницам дольше наблюдать за героями, их стилем и привычками.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на офисную одежду из-за фильма «Дьявол носит Prada».