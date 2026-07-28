Премьер Греции обсудил с Ноланом «Одиссею»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с режиссером Кристофером Ноланом его новый фильм «Одиссея», снятый по произведению Гомера. Об этом сообщает телеканал ERT.
В ходе видеозвонка премьер поблагодарил британского режиссера за экранизацию гомеровской поэмы и за его вклад в пробуждение интереса всего мира к Древней Греции.
Мицотакис также выразил признательность за то, что значительная часть съемок проходила в Греции.
Ранее переводчица «Одиссеи» раскритиковала фильм Нолана.
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