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Премьер Греции обсудил с Ноланом «Одиссею»

Премьер Греции Мицотакис обсудил с Ноланом его новый фильм «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с режиссером Кристофером Ноланом его новый фильм «Одиссея», снятый по произведению Гомера. Об этом сообщает телеканал ERT.

В ходе видеозвонка премьер поблагодарил британского режиссера за экранизацию гомеровской поэмы и за его вклад в пробуждение интереса всего мира к Древней Греции.

Мицотакис также выразил признательность за то, что значительная часть съемок проходила в Греции.

Ранее переводчица «Одиссеи» раскритиковала фильм Нолана.