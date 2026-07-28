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Зендая в «паучьем» образе появилась с Томом Холландом на премьере в Голливуде

Актеры позировали на красной дорожке мировой премьеры «Человек-паук: Новый день»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сэди Синк, Джон Бернтал, Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон
Сэди Синк, Джон Бернтал, Том Холланд, Зендая и Джейкоб БаталонИсточник: Legion-Media.ru

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день». На красную дорожку вышли исполнители главных ролей: Зендая, Том Холланд, Сэди Синк, Джон Бернтал и Джейкоб Баталон. Среди гостей вечера также заметили Майкла Б. Джордана.

Зендая, чьи образы удивляли публику на протяжении масштабного пресс-тура, появилась перед камерами в очередном необычном наряде – черном атласном платье от Ashi Studio с экстремальным декольте и пышной юбкой. В качестве аксессуаров актриса выбрала массивные бриллиантовые серьги Boucheron и туфли Christian Louboutin.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Многолетний стилист актрисы Лоу Роуч в интервью Variety объяснил замысел наряда: «Это своего рода абстрактный способ представить паука. В нашем представлении — это метаморфоза женщины в это существо».

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, выбрал для вечера бордовый костюм от Jacquemus, идеально дополнив элегантный облик своей партнерши по фильму.

Сэди Синк, Том Холланд и Зендая
Сэди Синк, Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Грешников» Майкл Б. Джордан показал себя настоящим фанатом франшизы, появившись на мероприятии в футболке с изображением Человека-паука.

Майкл Б. Джордан
Майкл Б. ДжорданИсточник: Legion-Media.ru
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

В зарубежных кинотеатрах фильм «Человек-паук: Новый день» выйдет 31 июля.