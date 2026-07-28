Зендая в «паучьем» образе появилась с Томом Холландом на премьере в Голливуде

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день». На красную дорожку вышли исполнители главных ролей: Зендая, Том Холланд, Сэди Синк, Джон Бернтал и Джейкоб Баталон. Среди гостей вечера также заметили Майкла Б. Джордана.
Зендая, чьи образы удивляли публику на протяжении масштабного пресс-тура, появилась перед камерами в очередном необычном наряде – черном атласном платье от Ashi Studio с экстремальным декольте и пышной юбкой. В качестве аксессуаров актриса выбрала массивные бриллиантовые серьги Boucheron и туфли Christian Louboutin.
Многолетний стилист актрисы Лоу Роуч в интервью Variety объяснил замысел наряда: «Это своего рода абстрактный способ представить паука. В нашем представлении — это метаморфоза женщины в это существо».
Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, выбрал для вечера бордовый костюм от Jacquemus, идеально дополнив элегантный облик своей партнерши по фильму.
Звезда «Грешников» Майкл Б. Джордан показал себя настоящим фанатом франшизы, появившись на мероприятии в футболке с изображением Человека-паука.
В зарубежных кинотеатрах фильм «Человек-паук: Новый день» выйдет 31 июля.
Ранее Зендая и Том Холланд продемонстрировали нежные чувства на публике.