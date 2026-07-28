Зендая в «паучьем» образе появилась с Томом Холландом на премьере в Голливуде

Зендая, чьи образы удивляли публику на протяжении масштабного пресс-тура, появилась перед камерами в очередном необычном наряде – черном атласном платье от Ashi Studio с экстремальным декольте и пышной юбкой. В качестве аксессуаров актриса выбрала массивные бриллиантовые серьги Boucheron и туфли Christian Louboutin.