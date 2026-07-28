Первый в России полностью созданный с помощью ИИ фильм выйдет в 2026 году

По словам Кузнецова, продолжительность фильма составит 40 минут. Сейчас создатели находятся на стадии получения прокатного удостоверения, а также ведут переговоры с несколькими стриминговыми платформами для организации премьеры. Выход картины запланирован на лето — осень 2026 года. Основная сложность получения прокатного удостоверения, по словам режиссера, состоит в том, что еще никогда фильмы, полностью созданные с помощью ИИ, не допускались в прокат.