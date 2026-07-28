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Первый в России полностью созданный с помощью ИИ фильм выйдет в 2026 году

В центре сюжета — рассказ о полководце Михаиле Кутузове
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Впервые в России научно-популярный документальный фильм полностью создали с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он рассказывает о полководце Кутузове и выйдет в 2026 году, сообщил в пресс-центре ТАСС автор сценария и режиссер ленты Константин Кузнецов.

«Это пока первая работа, сделанная полностью с искусственным интеллектом. Во всяком случае, в России точно. Это наша скромная попытка снова возродить интерес к истории», — сказал он, отметив, что в картине «оживает» более 50 классических живописных полотен.

По словам Кузнецова, продолжительность фильма составит 40 минут. Сейчас создатели находятся на стадии получения прокатного удостоверения, а также ведут переговоры с несколькими стриминговыми платформами для организации премьеры. Выход картины запланирован на лето — осень 2026 года. Основная сложность получения прокатного удостоверения, по словам режиссера, состоит в том, что еще никогда фильмы, полностью созданные с помощью ИИ, не допускались в прокат.

При создании фильма авторы сотрудничали с фондом имени М. И. Кутузова для более достоверного показа исторических реалий.