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Бородина о постельных сценах в кино: «Вынуждена была отказаться»

Ведущая Бородина заявила, что отказалась бы от съемок в кино из-за постельных сцен
Кадр из фильма «За любовь»
Кадр из фильма «За любовь»

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина заявила, что не стала бы сниматься в постельных сценах. Слова знаменитости приводит Woman.ru.

27 июля знаменитость посетила премьеру фильма «За любовь», где вместе с дочерью Теоной сыграла главные роли. Телеведущая во время разговора с журналистами рассказала, что перед съемками поинтересовалась мнением супруга Николая Сердюкова. Блогерша подчеркнула, что муж поддержал ее решение. Однако, как отметила звезда, Сердюков уточнил, будут ли постельные сцены в ленте.

«Если бы были постельные сцены, я бы вынуждена была отказаться. Я просто не смогла бы. Чисто физиологически мне было бы тяжело», — призналась блогерша.

Ранее Ксения Бородина растрогала подписчиков фото с дочками.