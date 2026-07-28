Бородина о постельных сценах в кино: «Вынуждена была отказаться»

27 июля знаменитость посетила премьеру фильма «За любовь», где вместе с дочерью Теоной сыграла главные роли. Телеведущая во время разговора с журналистами рассказала, что перед съемками поинтересовалась мнением супруга Николая Сердюкова. Блогерша подчеркнула, что муж поддержал ее решение. Однако, как отметила звезда, Сердюков уточнил, будут ли постельные сцены в ленте.