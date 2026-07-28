Бен Стиллер намекнул, что съемки третьего сезона сериала «Разделение» начались. Официально сериал продлили в марте 2025 года — сразу после завершения второго сезона, но сведений о начале работы пока не было.
Стиллер, выступающий режиссером и исполнительным продюсером проекта, поделился в своем блоге в Х загадочной фотографией, на которой герои Хелли (Бритт Лоуэр) и Марка (Адам Скотт) бегут по светящимся красным коридорам Lumon Industries.
Стиллер сопроводил интригующий снимок цитатой одного из главных антагонистов сериала, Кира Игана (Марк Геллер): «Вернуться к работе — значит вернуться домой».
Пост Стиллера получил сотни комментариев от фанатов, надеющихся, что это официальное сообщение о начале работы над предстоящим сезоном. «Пожалуйста, скажите мне, что это значит, что съемки 3-го сезона наконец-то начались», — писали поклонники сериала.
В «Разделении» идет речь о группе офисных работников, чьи воспоминания были хирургическим путем разделены между рабочей и личной жизнью. Второй сезон выходил с 17 января по 21 марта 2025 года и получил 27 номинаций на премии «Эмми», став лидером по числу упоминаний.