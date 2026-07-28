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Бен Стиллер намекнул на третий сезон «Разделения»

Режиссер опубликовал интригующую фотографию
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Разделение» (2 сезон)
Кадр из сериала «Разделение» (2 сезон)

Бен Стиллер намекнул, что съемки третьего сезона сериала «Разделение» начались. Официально сериал продлили в марте 2025 года — сразу после завершения второго сезона, но сведений о начале работы пока не было.

Стиллер, выступающий режиссером и исполнительным продюсером проекта, поделился в своем блоге в Х загадочной фотографией, на которой герои Хелли (Бритт Лоуэр) и Марка (Адам Скотт) бегут по светящимся красным коридорам Lumon Industries.

Фото: соцсети Бена Стиллера
Фото: соцсети Бена Стиллера

Стиллер сопроводил интригующий снимок цитатой одного из главных антагонистов сериала, Кира Игана (Марк Геллер): «Вернуться к работе — значит вернуться домой».

Пост Стиллера получил сотни комментариев от фанатов, надеющихся, что это официальное сообщение о начале работы над предстоящим сезоном. «Пожалуйста, скажите мне, что это значит, что съемки 3-го сезона наконец-то начались», — писали поклонники сериала.

В «Разделении» идет речь о группе офисных работников, чьи воспоминания были хирургическим путем разделены между рабочей и личной жизнью. Второй сезон выходил с 17 января по 21 марта 2025 года и получил 27 номинаций на премии «Эмми», став лидером по числу упоминаний.