В «Разделении» идет речь о группе офисных работников, чьи воспоминания были хирургическим путем разделены между рабочей и личной жизнью. Второй сезон выходил с 17 января по 21 марта 2025 года и получил 27 номинаций на премии «Эмми», став лидером по числу упоминаний.