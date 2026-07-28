Дочь Тома Круза официально отказалась от фамилии отца

Сури, дочь голливудских звезд Тома Круза и Кэти Холмс, больше не носит фамилию знаменитого отца. Девушка официально сменила ее и теперь представляется как Сури Ноэль. Об этом стало известно журналистам Page Six через официальные документы.
Как выяснило издание, 20-летняя наследница актера зарегистрировалась для участия в голосовании в штате Пенсильвания под именем Сури Ноэль, что подтверждает, что теперь это ее официальное имя.
Источники отмечают, что процедура смены фамилии, вероятно, прошла еще в Нью-Йорке, до того как Сури переехала в Пенсильванию ради учебы в колледже. Выбор пал на фамилию Ноэль — это второе имя ее матери, Кэти Холмс.
Напомним, что брак Тома Круза и Кэти Холмс распался в 2012 году. После развода Сури осталась жить с матерью.
Ранее в СМИ появилась информация, что дочь актера готовится к дебюту на театральной сцене.