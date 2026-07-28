Дочь Тома Круза официально отказалась от фамилии отца

Источники отмечают, что процедура смены фамилии, вероятно, прошла еще в Нью-Йорке, до того как Сури переехала в Пенсильванию ради учебы в колледже. Выбор пал на фамилию Ноэль — это второе имя ее матери, Кэти Холмс.