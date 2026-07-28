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Криштиану Роналду сыграет в сериале про футбол

Прославленный футболист также выступит продюсером проекта
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Legion-Media.ru

Криштиану Роналду сыграет в драматическом сериале о футболе. Как сообщает издание The Sun, знаменитый португальский футболист вместе с режиссером Мэттью Воном работает над проектом под названием «День первый».

41-летний Роналду выступит в качестве исполнительного продюсера, а также появится в одной из главных ролей. 

В центре сюжета — закулисье современного футбольного бизнеса, интриги и реальные вызовы, с которыми сталкиваются агенты и игроки. 

Ключевую роль — вымышленного футбольного агента Стэнли Долтона — исполнит Дэмиэн Льюис, известный по сериалу «Родина». В ленте также сыграют легенда «Арсенала» Тьерри Анри и британский рэпер Dave.

Дата премьеры сериала пока не раскрывается.