Криштиану Роналду сыграет в драматическом сериале о футболе. Как сообщает издание The Sun, знаменитый португальский футболист вместе с режиссером Мэттью Воном работает над проектом под названием «День первый».
41-летний Роналду выступит в качестве исполнительного продюсера, а также появится в одной из главных ролей.
В центре сюжета — закулисье современного футбольного бизнеса, интриги и реальные вызовы, с которыми сталкиваются агенты и игроки.
Ключевую роль — вымышленного футбольного агента Стэнли Долтона — исполнит Дэмиэн Льюис, известный по сериалу «Родина». В ленте также сыграют легенда «Арсенала» Тьерри Анри и британский рэпер Dave.
Дата премьеры сериала пока не раскрывается.