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Дженнифер Гарнер рассказала о «необычных» отношениях с папарацци

«Это что‑то вроде стокгольмского синдрома», — отметила актриса
Дженнифер Гарнер потеряла подругу из-за пожаров в США: «Не успела выбраться»
Дженнифер Гарнер потеряла подругу из-за пожаров в США: «Не успела выбраться»Источник: www_gazeta_ru

Дженнифер Гарнер поделилась воспоминаниями о жизни под прицелом папарацци. По словам актрисы, назойливое внимание фотографов создавало реальную опасность не только для её семьи, но и для окружающих. Об этом 54‑летняя звезда рассказала в подкасте Shut Up Evan.

Гарнер призналась, что выстроила «необычные отношения» с двумя фотографами, которые следят за ней уже более 20 лет. Однажды, когда актрису охватил страх из‑за поведения незнакомого человека, она в панике бросилась к знакомому папарацци.

«Это что‑то вроде стокгольмского синдрома», — отметила она.

Актриса также назвала поведение фотографов в период её брака с Беном Аффлеком «абсолютно нелепым» — особенно до 2013 года, пока в Калифорнии не усилили защиту детей публичных персон.

«Дети расплачиваются за это. Детей сбивали, когда они выходили из детского сада: фотографы так жаждали добраться до меня или до Бена», — добавила она.