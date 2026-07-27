Дженнифер Гарнер рассказала о «необычных» отношениях с папарацци

Дженнифер Гарнер поделилась воспоминаниями о жизни под прицелом папарацци. По словам актрисы, назойливое внимание фотографов создавало реальную опасность не только для её семьи, но и для окружающих. Об этом 54‑летняя звезда рассказала в подкасте Shut Up Evan.
Гарнер призналась, что выстроила «необычные отношения» с двумя фотографами, которые следят за ней уже более 20 лет. Однажды, когда актрису охватил страх из‑за поведения незнакомого человека, она в панике бросилась к знакомому папарацци.
«Это что‑то вроде стокгольмского синдрома», — отметила она.
Актриса также назвала поведение фотографов в период её брака с Беном Аффлеком «абсолютно нелепым» — особенно до 2013 года, пока в Калифорнии не усилили защиту детей публичных персон.
«Дети расплачиваются за это. Детей сбивали, когда они выходили из детского сада: фотографы так жаждали добраться до меня или до Бена», — добавила она.