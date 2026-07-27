Дженнифер Гарнер рассказала о «необычных» отношениях с папарацци

Дженнифер Гарнер поделилась воспоминаниями о жизни под прицелом папарацци. По словам актрисы, назойливое внимание фотографов создавало реальную опасность не только для её семьи, но и для окружающих. Об этом 54‑летняя звезда рассказала в подкасте Shut Up Evan.