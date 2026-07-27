Переводчица «Одиссеи» раскритиковала фильм Нолана

Уилсон, перевод которой в одном из интервью хвалил режиссер «Одиссеи» Кристофер Нолан, также призналась, что разочарована фильмом, не оправдавшим ее ожиданий. «Я надеялась, что приверженность Нолана классическим гомеровским темам может вывести его на новые творческие высоты и позволит ему придумать более правдоподобных, чем обычно, персонажей. Но "Одиссея" хвастает обычным для него сочетанием грандиозности и поверхностности», — заметила переводчица.