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Стася Милославская рассказала, как стала жертвой мошенницы

По словам актрисы, ее обманул актерский агент
Стася Милославская
Стася Милославская

Стася Милославская рассказала о том, что стала жертвой мошенничества. По словам 31‑летней звезды, актёрский агент взяла у неё деньги, солгав о смерти своей матери.

Милославская уточнила, что средства были одолжены всего на сутки, но возвращать их женщина не собирается.

«Александра месяц назад одолжила у меня денег (на сутки) под предлогом, что у неё умерла мама. Оказалось, что я, сама того не зная, проспонсировала чужие пагубные привычки и зависимости», — поделилась артистка.

Она подчеркнула, что не единственная, кто столкнулся с мошенницей. Ситуацию актриса вынесла на публику, чтобы, по её словам, предостеречь коллег.