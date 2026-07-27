Стася Милославская рассказала, как стала жертвой мошенницы

Стася Милославская рассказала о том, что стала жертвой мошенничества. По словам 31‑летней звезды, актёрский агент взяла у неё деньги, солгав о смерти своей матери.
Милославская уточнила, что средства были одолжены всего на сутки, но возвращать их женщина не собирается.
«Александра месяц назад одолжила у меня денег (на сутки) под предлогом, что у неё умерла мама. Оказалось, что я, сама того не зная, проспонсировала чужие пагубные привычки и зависимости», — поделилась артистка.
Она подчеркнула, что не единственная, кто столкнулся с мошенницей. Ситуацию актриса вынесла на публику, чтобы, по её словам, предостеречь коллег.