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31-летняя Александра Бортич показала себя в образе лесной феи

Актриса выложила фото в зеленом платье с крылышками
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

Александра Бортич поделилась в своем блоге снимками со съемок нового выпуска юмористического шоу «Подземелья Чикен Карри». На фотографиях 31-летняя актриса позирует в образе лесной феи.

Бортич выбрала для создания образа зеленое платье с открытыми плечами, босоножки в тон, а также дополнила образ прозрачными крыльями и цветочными украшениями в волосах и на шее — и даже кольцом в виде цветочного бутона.

Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

Подписчики актрисы пришли в восторг от этого образа.

«Ну что ты за эльфийская принцесса, вау», «Вот это фея Динь-Динь», «Пчелка Майя просто шикарная», «Образ как влитой! Нимфа!» — комментировали поклонники.

Ранее Бортич показала домашний праздник в честь 6-летия сына.