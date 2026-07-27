Александра Бортич поделилась в своем блоге снимками со съемок нового выпуска юмористического шоу «Подземелья Чикен Карри». На фотографиях 31-летняя актриса позирует в образе лесной феи.
Бортич выбрала для создания образа зеленое платье с открытыми плечами, босоножки в тон, а также дополнила образ прозрачными крыльями и цветочными украшениями в волосах и на шее — и даже кольцом в виде цветочного бутона.
Подписчики актрисы пришли в восторг от этого образа.
«Ну что ты за эльфийская принцесса, вау», «Вот это фея Динь-Динь», «Пчелка Майя просто шикарная», «Образ как влитой! Нимфа!» — комментировали поклонники.
Ранее Бортич показала домашний праздник в честь 6-летия сына.