41-летняя звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот показала фигуру в бикини на отдыхе

41-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» и мать четверых детей Галь Гадот поделилась свежими кадрами с отдыха. На снимках актриса запечатлена в бикини в окружении пальм. Она принимает солнечные ванны.
«Выходные — последние фото», — подписала публикацию Галь Гадот.
Подписчики были в восторге от снимков звезды и ее фигуры. «Это тело матери четверых детей! Вау», «Наслаждаемся вашей красотой», «Красотка», «Какая фигура», «Нет никого красивее тебя», — написали пользователи соцсети. «Ты идеальна», «Потрясающая внутри и снаружи», «Лучшая», «Восхитительная», «Богиня», — добавили другие.
Напомним, Галь Гадот замужем за бизнесменом Яроном Венсаном. Пара воспитывает четырех дочерей: Алму, Майю, Даниэллу и Ори. Четвертую беременность актриса долго скрывала от публики. О рождении ребенка она сообщила в личном блоге в марте 2024 года.
Сама Гадот признавалась, что беременность протекала тяжело. На восьмом месяце она перенесла операцию на мозге. После чего актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что в переводе означает «мой свет».