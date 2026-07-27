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41-летняя звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот показала фигуру в бикини на отдыхе

Актриса, мать четверых детей похвасталась идеальным телом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Галь Гадот
Галь ГадотИсточник: Rex / Fotodom.ru

41-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» и мать четверых детей Галь Гадот поделилась свежими кадрами с отдыха. На снимках актриса запечатлена в бикини в окружении пальм. Она принимает солнечные ванны.

«Выходные — последние фото», — подписала публикацию Галь Гадот.

Галь Гадот / фото: соцсети
Галь Гадот / фото: соцсети

Подписчики были в восторге от снимков звезды и ее фигуры. «Это тело матери четверых детей! Вау», «Наслаждаемся вашей красотой», «Красотка», «Какая фигура», «Нет никого красивее тебя», — написали пользователи соцсети. «Ты идеальна», «Потрясающая внутри и снаружи», «Лучшая», «Восхитительная», «Богиня», — добавили другие.

Напомним, Галь Гадот замужем за бизнесменом Яроном Венсаном. Пара воспитывает четырех дочерей: Алму, Майю, Даниэллу и Ори. Четвертую беременность актриса долго скрывала от публики. О рождении ребенка она сообщила в личном блоге в марте 2024 года.

Сама Гадот признавалась, что беременность протекала тяжело. На восьмом месяце она перенесла операцию на мозге. После чего актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что в переводе означает «мой свет».