Галустяна раскритиковали за романтичное видео с новой женой

«Как у мужчин все легко: сегодня одну люблю, завтра другую», «В жизни всегда есть кто-то моложе, красивее, умнее... Если так каждый раз влюбляться. Семья-то распалась», «Одиночеством веет. Еще придет время нового видео для расставания», «О дочках подумал, когда это снимал и выкладывал?», «Как все просто, ушел от одной и уже с другой», «Бросить жену ради молодой», «Смешно смотрится, когда взрослый состоявшийся мужчина подстраивается под новую молодую избранницу», «Как Джигарханян?», «Ужасно это все. Зачем такое публиковать? Разрушили семью и радуетесь», — прокомментировали подписчики юмориста