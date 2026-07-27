Галустяна раскритиковали за романтичное видео с новой женой

Шоумен Михаил Галустян опубликовал романтичное видео с новой женой Лилией Киосе. Артист поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с их фотосессии на катере во время прогулки по каналам и рекам Санкт-Петербурга. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Однако многие пользователи соцсети негативно отреагировали на такой контент.
«Как у мужчин все легко: сегодня одну люблю, завтра другую», «В жизни всегда есть кто-то моложе, красивее, умнее... Если так каждый раз влюбляться. Семья-то распалась», «Одиночеством веет. Еще придет время нового видео для расставания», «О дочках подумал, когда это снимал и выкладывал?», «Как все просто, ушел от одной и уже с другой», «Бросить жену ради молодой», «Смешно смотрится, когда взрослый состоявшийся мужчина подстраивается под новую молодую избранницу», «Как Джигарханян?», «Ужасно это все. Зачем такое публиковать? Разрушили семью и радуетесь», — прокомментировали подписчики юмориста
Шоумен посоветовал им просто порадоваться за него: «Друзья, подписчики и просто прохожие, я сейчас проживаю один из лучших моментов в моей жизни. Делюсь с вами своим счастьем. Любите, творите, радуйтесь, кайфуйте».
Ранее Михаил Галустян показал семейные будни с дочерями и новой избранницей.