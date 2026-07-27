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Дублерша Умы Турман нашла у себя рак после необычного сна

Британской актрисе Тикл приснилась опухоль в груди, и врачи подтвердили рак
Кейт Тикл
Кейт Тикл

Бывшая модель, британская актриса Кейт Тикл нашла у себя рак после необычного сна. Об этом она рассказала в беседе с Daily Mail.

У 42-летней Тикл в 2025 году нашли рак молочной железы 1-й стадии. Мать четверых детей призналась, что ей приснился сон, в котором она чувствовала опухоль в груди.

«Сон был таким ярким, что я пошла к врачам. Они не смогли нащупать опухоль, но я сделала маммографию, и тогда они обнаружили, что там что-то есть», — поделилась она.

В ноябре девушка завершила курс химиотерапии и вышла в ремиссию. В июне ей позвонили и сообщили, что она получила роль в фильме «Армани: Король моды» — ее первом крупном проекте. Она сыграет личную ассистентку Армани.

До этого Кейт Тикл работала дублером актрисы Умы Турман и была личным ассистентом режиссера Майкла Уиннера.