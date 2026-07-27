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Кристофер Нолан неожиданно признался, что боится снимать ромкомы

По словам режиссера, заставить людей смеяться — самая сложная вещь в мире
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

Кристофер Нолан рассказал, что для него ромком — один из самых трудных жанров в кинематографе, и он не готов за него взяться. Такое неожиданное признание режиссер «Одиссеи» сделал на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном», сообщает Deadline.

Нолан отметил, что любит смотреть ромкомы, но снимать их не взялся бы.

«Я обожаю смотреть ромкомы, но снимать их невероятно сложно. Я считаю, что те, кто снимает комедии, делают одну из самых трудных вещей на свете — заставляют людей смеяться».

По словам Нолана, комедия не прощает ошибок: если зритель не смеется — режиссер проиграл.

«Если я показываю фильм и зрители не до конца воспринимают какие-то моменты, я подумаю: “Ну, они просто не поняли. Ну и ладно”. Но в комедии за этим не спрячешься. Поэтому я ужасно боюсь делать что-то подобное», — признался режиссер.

Ранее Кристофер Нолан возглавил топ-100 самых влиятельных режиссеров Голливуда.