«Если я показываю фильм и зрители не до конца воспринимают какие-то моменты, я подумаю: “Ну, они просто не поняли. Ну и ладно”. Но в комедии за этим не спрячешься. Поэтому я ужасно боюсь делать что-то подобное», — признался режиссер.