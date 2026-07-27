Кристофер Нолан рассказал, что для него ромком — один из самых трудных жанров в кинематографе, и он не готов за него взяться. Такое неожиданное признание режиссер «Одиссеи» сделал на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном», сообщает Deadline.
Нолан отметил, что любит смотреть ромкомы, но снимать их не взялся бы.
«Я обожаю смотреть ромкомы, но снимать их невероятно сложно. Я считаю, что те, кто снимает комедии, делают одну из самых трудных вещей на свете — заставляют людей смеяться».
По словам Нолана, комедия не прощает ошибок: если зритель не смеется — режиссер проиграл.
«Если я показываю фильм и зрители не до конца воспринимают какие-то моменты, я подумаю: “Ну, они просто не поняли. Ну и ладно”. Но в комедии за этим не спрячешься. Поэтому я ужасно боюсь делать что-то подобное», — признался режиссер.
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