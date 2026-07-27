Variety: пиратская копия «Одиссеи» собрала более 2,1 млн просмотров после утечки в X

Картина «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал $264,1 млн, став лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. «Одиссея» рассказывает о путешествии царя Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к супруге Пенелопе, преодолевая гнев богов и природную стихию, а также встречаясь с мифическими чудовищами.