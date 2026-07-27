Variety: пиратская копия «Одиссеи» собрала более 2,1 млн просмотров после утечки в X

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Публикация пиратской версии нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» собрала более 2,1 млн просмотров в Х. Об этом сообщил журнал Variety.
25 июля в социальной сети появился пост с новой лентой Нолана в высоком качестве и подписью: «Кто-то загрузил полную версию “Одиссеи” в Х. Вы можете в это поверить?». Пост получил более 2,1 млн просмотров за два с половиной часа. Аккаунт, опубликовавший фильм, был заблокирован, а сам фильм удален с платформы.
«Мы узнали о неправомерной публикации фильма и сразу же инициировали процедуру его удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав», — заявила кинокомпания Universal Pictures в своем комментарии для Variety. Издание отмечает, что утечка не повлияла на растущие кассовые сборы фильма.
Картина «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал $264,1 млн, став лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. «Одиссея» рассказывает о путешествии царя Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к супруге Пенелопе, преодолевая гнев богов и природную стихию, а также встречаясь с мифическими чудовищами.