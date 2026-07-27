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На кинофестивале «Окно в Европу 2026» покажут фильмы с Кологривым и Пересильд

34-й фестиваль российского кино объявил программу
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Окно в Европу
Окно в Европу

С 4 по 9 августа в Выборге пройдет 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Организаторы объявили программу и состав жюри. В киносмотре примут участие фильмы с Анной ПересильдНикитой Кологривым, Тимофеем ТрибунцевымНадеждой Михалковой и другими российскими звездами. Откроется фестиваль фильмом Дарьи Чаруши «Это все она!» с Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым.

Конкурсная программа «Окна в Европу» разделена на три секции: игровое кино (10 фильмов), неигровое кино (10 фильмов) и короткометражная анимация (20 работ). 

Игровой конкурс фестиваля

Кадр из фильма «Как пережить брак»
Кадр из фильма «Как пережить брак»

В число участников игрового конкурса вошли роуд-муви «Без оглядки» Наталии Кончаловской, драмеди о семейном кризисе «Как пережить брак» Юлии Трофимовой, мистический «Лес» Гамлета Дульяна, «На краю детства» Владимира Захаренко, «Темные мысли» Владислава Малахова, «Благоустройство» Виталия Суслина, драма о созависимых отношениях «Времена любви» Никиты Миклушова, «За нашим домом сад» Антона Нефедова, авантюрная трагикомедия «Самая легкая лодка в мире» Сергея Осипьяна и «Семь дней счастья» Никиты Давыдова.

Кадр из фильма «Без оглядки»
Кадр из фильма «Без оглядки»

Программный директор фестиваля Андрей Апостолов отметил, что конкурс сохранил классический баланс: четыре дебюта, жанровые картины, фильмы с петербургским колоритом и традиционный участник из Якутии.

Председателем жюри игрового конкурса стал режиссер Павел Лунгин, в состав жюри также вошли продюсер Гавриил Гордеев, режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, актриса Софья Лебедева и журналист Ольга Белик.

Другие участники киносмотра

В конкурсе неигрового кино примут участие следующие картины:

Жюри секции возглавит Ангелина Ашман, в ее команде — режиссер Дарья Иванкова и куратор фестивалей Ирина Белых.

Кадр из фильма «Темные мысли»
Кадр из фильма «Темные мысли»

Анимационная программа включает 20 короткометражных фильмов:

  • «Sol» Марии Рябовой
  • «12 дня» Полины Бовкун
  • «Вода буль-буль» Юрия Томилова
  • «В Рождество все немного волхвы...» Алексея Игнатова
  • «Главное — хвост» Светланы Нагаевой
  • «Да будет снег» Софьи Феоктистовой
  • «Дарующая счастье» Дмитрия Соколова и Галины Озериной
  • «Из глубин» Анастасии Начаровой
  • «Когда мы были травой» Екатерины Куричевой
  • «Космическое приключение Егора» Никиты Петрова
  • «Кошечка и Ежик» Всеволода Булавкина
  • «Краш» Анны Аладжиковой
  • «Медные тревоги» Софьи Булгаковой
  • «Поля Ромашки» Екатерины Пуарье
  • «Принцесса и дракон» Натальи Наумовой
  • «Светлячок» Алены Томиловой
  • «Сила трения» Анны Любимцевой
  • «Так начинается дождь» Марии Румянцевой
  • «Фондю» Кристины Кеслер
  • «Хранители — лето в Монрепо» Александра Декина

Жюри конкурса анимационного кино возглавил режиссер Святослав Ушаков. Вместе с ним в состав вошли критик Максим Ершов и режиссер Александр Мальгин.

Вне конкурса зрителей ждут: программа «Выборгский счет» (зрительское голосование), показы «Госфильмофонда» ко дню окончания Ленинградской битвы, программы «ДедСад», «Ленфильм-дебют», «Неоромантика», «Новые добрые», «Осенние премьеры», а также специальная программа «Союзмультфильма».

Лицом кинофестиваля стал Евгений Леонов в образе Пашки из фильма «Гори, гори, моя звезда». 