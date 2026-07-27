С 4 по 9 августа в Выборге пройдет 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Организаторы объявили программу и состав жюри. В киносмотре примут участие фильмы с Анной Пересильд, Никитой Кологривым, Тимофеем Трибунцевым, Надеждой Михалковой и другими российскими звездами. Откроется фестиваль фильмом Дарьи Чаруши «Это все она!» с Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым.
Конкурсная программа «Окна в Европу» разделена на три секции: игровое кино (10 фильмов), неигровое кино (10 фильмов) и короткометражная анимация (20 работ).
Игровой конкурс фестиваля
В число участников игрового конкурса вошли роуд-муви «Без оглядки» Наталии Кончаловской, драмеди о семейном кризисе «Как пережить брак» Юлии Трофимовой, мистический «Лес» Гамлета Дульяна, «На краю детства» Владимира Захаренко, «Темные мысли» Владислава Малахова, «Благоустройство» Виталия Суслина, драма о созависимых отношениях «Времена любви» Никиты Миклушова, «За нашим домом сад» Антона Нефедова, авантюрная трагикомедия «Самая легкая лодка в мире» Сергея Осипьяна и «Семь дней счастья» Никиты Давыдова.
Программный директор фестиваля Андрей Апостолов отметил, что конкурс сохранил классический баланс: четыре дебюта, жанровые картины, фильмы с петербургским колоритом и традиционный участник из Якутии.
Председателем жюри игрового конкурса стал режиссер Павел Лунгин, в состав жюри также вошли продюсер Гавриил Гордеев, режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, актриса Софья Лебедева и журналист Ольга Белик.
Другие участники киносмотра
В конкурсе неигрового кино примут участие следующие картины:
- «Большой друг» Олеси Епишиной
- «Зона ожидания» Алисы Соколовой
- «Крайний мед» Дмитрия Давыдова
- «Островитяне» Анны Евдокимовой
- «Родня» Алексея Семенова
- «Рэма» Тимофея Анисимова
- «Сказка» Кирилла Верхозина
- «Случилась жизнь: Однажды в театре Эстрады» Константина Смилги
- «Теплый летний вечер» Натальи Саврас
- «Люди дела» (третий сезон) Владимира Головнева, Павла Тихонова, Яны Рейнсон, Андрея Ананина и Анастасии Ивановой
Жюри секции возглавит Ангелина Ашман, в ее команде — режиссер Дарья Иванкова и куратор фестивалей Ирина Белых.
Анимационная программа включает 20 короткометражных фильмов:
- «Sol» Марии Рябовой
- «12 дня» Полины Бовкун
- «Вода буль-буль» Юрия Томилова
- «В Рождество все немного волхвы...» Алексея Игнатова
- «Главное — хвост» Светланы Нагаевой
- «Да будет снег» Софьи Феоктистовой
- «Дарующая счастье» Дмитрия Соколова и Галины Озериной
- «Из глубин» Анастасии Начаровой
- «Когда мы были травой» Екатерины Куричевой
- «Космическое приключение Егора» Никиты Петрова
- «Кошечка и Ежик» Всеволода Булавкина
- «Краш» Анны Аладжиковой
- «Медные тревоги» Софьи Булгаковой
- «Поля Ромашки» Екатерины Пуарье
- «Принцесса и дракон» Натальи Наумовой
- «Светлячок» Алены Томиловой
- «Сила трения» Анны Любимцевой
- «Так начинается дождь» Марии Румянцевой
- «Фондю» Кристины Кеслер
- «Хранители — лето в Монрепо» Александра Декина
Жюри конкурса анимационного кино возглавил режиссер Святослав Ушаков. Вместе с ним в состав вошли критик Максим Ершов и режиссер Александр Мальгин.
Вне конкурса зрителей ждут: программа «Выборгский счет» (зрительское голосование), показы «Госфильмофонда» ко дню окончания Ленинградской битвы, программы «ДедСад», «Ленфильм-дебют», «Неоромантика», «Новые добрые», «Осенние премьеры», а также специальная программа «Союзмультфильма».
Лицом кинофестиваля стал Евгений Леонов в образе Пашки из фильма «Гори, гори, моя звезда».