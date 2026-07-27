Джессика Бил официально объявила о возвращении на экраны

Джессика Бил представила первый трейлер приключенческого боевика «Мэтчбокс» на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, объявив о своем возвращении в большое кино после девятилетнего перерыва. Проект киностудий Apple TV+ и Mattel, основанный на легендарной франшизе игрушечных машинок, стал для Бил первой полнометражной работой со времен драмы «Шок и трепет» (2017).
Выступая перед фанатами в зале Hall H, актриса призналась, что долго ждала подходящего момента. По словам Бил, в проекте «Мэтчбокс» сошлись все ключевые факторы: сильный звездный каст, возможность вернуться к экшен-жанру и личная ностальгия — ведь в детстве она сама обожала эти машинки, а теперь покупает их своим сыновьям.
Сюжет высокобюджетного экшена от режиссера Сэма Харгрейва рассказывает о группе друзей детства, чья привычная жизнь рушится, когда их бывший лидер — а ныне секретный агент ЦРУ в исполнении Джона Сины — втягивает всю команду в опасную международную гонку ради спасения мира от ядерной угрозы. Сама Джессика Бил сыграла приземленную, но решительную девушку Эйми — парамедика, которая по ночам подрабатывает гонщицей и пытается удержать старых друзей вместе.
Мировая премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Apple TV+ уже 9 октября.
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