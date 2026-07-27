Джессика Бил официально объявила о возвращении на экраны

Выступая перед фанатами в зале Hall H, актриса призналась, что долго ждала подходящего момента. По словам Бил, в проекте «Мэтчбокс» сошлись все ключевые факторы: сильный звездный каст, возможность вернуться к экшен-жанру и личная ностальгия — ведь в детстве она сама обожала эти машинки, а теперь покупает их своим сыновьям.