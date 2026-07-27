Беременная третьим ребенком Лиза Моряк назвала материнство своим «самым важным проектом»

Артистка также призналась, что видит в материнстве важную часть своего творческого пути: «Трое детей — это не легкий багаж. Это — целый мир, который ты приносишь в себе. Это — школа жизни, которая не сравнится ни с одним театральным институтом», — написала Моряк.