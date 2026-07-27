Беременная третьим ребенком Лиза Моряк назвала материнство своим «самым важным проектом»

Актриса Елизавета Моряк, которая ждет третьего ребенка, поделилась размышлениями о материнстве и рассказала о своей главной мечте — воспитывать троих детей уже к 30 годам.
Знаменитость опубликовала эмоциональный пост, в котором рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения первого ребенка. По словам актрисы, материнство помогло ей по-новому взглянуть на мир и сформировало четкое представление о том, какой она хочет видеть свою семью.
Звезда подчеркнула, что не воспринимает рождение детей как отказ от карьеры или необходимость «остепениться»: «Это не “остепениться”. Это — взлететь. Три ребенка к тридцати. Это не просто цифра. Это — мой личный, сверкающий бэкграунд.», — заявила она.
Артистка также призналась, что видит в материнстве важную часть своего творческого пути: «Трое детей — это не легкий багаж. Это — целый мир, который ты приносишь в себе. Это — школа жизни, которая не сравнится ни с одним театральным институтом», — написала Моряк.
Актриса уверена, что в 30 лет с тремя детьми не будет чувствовать себя «закончившейся». Напротив, она рассчитывает, что материнский опыт делает ее сильнее, увереннее и помогает глубже раскрывать образы в творчестве.
«Я буду на пике. Моя творческая энергия будет усилена материнским инстинктом, мои переживания — обогащены новыми, глубочайшими гранями», — поделилась артистка.
Моряк отметила, что понимает: ее жизненный выбор может вызвать разные реакции. Однако для нее большая семья — не случайность и не навязанная извне цель, а осознанное решение.
«Моя мечта — это не просто желание. Это — осознанный выбор. Это — мой личный, самый важный проект», — подчеркнула актриса.