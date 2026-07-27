Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная третьим ребенком Лиза Моряк назвала материнство своим «самым важным проектом»

Актриса рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения первого ребенка
Елизавета Моряк
Елизавета Моряк

Актриса Елизавета Моряк, которая ждет третьего ребенка, поделилась размышлениями о материнстве и рассказала о своей главной мечте — воспитывать троих детей уже к 30 годам.

Знаменитость опубликовала эмоциональный пост, в котором рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения первого ребенка. По словам актрисы, материнство помогло ей по-новому взглянуть на мир и сформировало четкое представление о том, какой она хочет видеть свою семью.

Елизавета Моряк с дочерьми / фото: соцсети
Елизавета Моряк с дочерьми / фото: соцсети

Звезда подчеркнула, что не воспринимает рождение детей как отказ от карьеры или необходимость «остепениться»: «Это не “остепениться”. Это — взлететь. Три ребенка к тридцати. Это не просто цифра. Это — мой личный, сверкающий бэкграунд.», — заявила она.

Артистка также призналась, что видит в материнстве важную часть своего творческого пути: «Трое детей — это не легкий багаж. Это — целый мир, который ты приносишь в себе. Это — школа жизни, которая не сравнится ни с одним театральным институтом», — написала Моряк.

Актриса уверена, что в 30 лет с тремя детьми не будет чувствовать себя «закончившейся». Напротив, она рассчитывает, что материнский опыт делает ее сильнее, увереннее и помогает глубже раскрывать образы в творчестве.

Елизавета Моряк / фото: соцсети
Елизавета Моряк / фото: соцсети

«Я буду на пике. Моя творческая энергия будет усилена материнским инстинктом, мои переживания — обогащены новыми, глубочайшими гранями», — поделилась артистка.

Моряк отметила, что понимает: ее жизненный выбор может вызвать разные реакции. Однако для нее большая семья — не случайность и не навязанная извне цель, а осознанное решение.

«Моя мечта — это не просто желание. Это — осознанный выбор. Это — мой личный, самый важный проект», — подчеркнула актриса.