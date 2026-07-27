Катерина Шпица пошутила об увеличении груди

Катерина Шпица, которая во второй раз стала мамой в мае 2026 года, поделилась с подписчиками свежим снимком. Она с иронией обыграла то, как изменилось ее тело после рождения ребенка.
Сейчас 40-летняя артистка почти все время уделяет уходу за малышом и постепенно приходит в форму после родов. Шпица часто рассказывает в блоге о материнстве, бытовых хлопотах и трансформации внешности.
На этот раз знаменитость пошутила на тему увеличения груди. Она показала фото, где позирует в нежно-розовом пушистом топе и широких брюках. Визуально топ придал дополнительный объем бюсту артистки.
«Я увеличила грудь в Ленинградской области. Мой метод: грудное вскармливание + новый топ от моей сестры Ритули», — иронично написала артистка.
Пост вызвал бурную реакцию у поклонников. Подписчики оценили самоиронию Шпицы и заметили, что после рождения второго ребенка она выглядит великолепно. В комментариях актрисе оставили много комплиментов, пожеланий здоровья и теплых слов о ее материнстве.
Ранее Катерина Шпица откровенно показала фигуру после недавних родов.