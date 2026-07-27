Июль 2026 года оказался насыщенным месяцем для поклонников турецких актеров и сериалов. Одни звезды отмечали важные личные события, другие возвращались к работе над новыми проектами, а некоторые оказались в центре внимания из-за неожиданных происшествий.
В этом месяце стало известно о важном достижении Алины Боз — актриса получила высшее образование по специальности, связанной с кино и телевидением. Айтач Шашмаз впервые подтвердил отношения с Серрой Арытюрк, с которой ранее работал на съемочной площадке. Также поклонники обсуждали новость о госпитализации Эды Эдже после несчастного случая в Бодруме. Кроме того, стартовали съемки нового сериала «Маршрут моего сердца — Черное море», а Акын Акынезю поделился тяжелым воспоминанием, связанным с уходом из жизни его мамы.
Расскажем обо всех этих новостях подробно.
Алина Боз получила высшее образование
Июль стал особенным месяцем для Алины Боз — актриса завершила обучение и получила диплом о высшем образовании. Звезда сериала «Марашанец» окончила факультет кино и телевидения Стамбульского университета Билги.
На церемонии вручения дипломов Алину поддержал ее супруг Умут Эвирген. Актриса ранее рассказывала, что совмещать учебу со съемками и насыщенным рабочим графиком было непросто, однако ей удалось довести дело до конца. Получение образования в сфере кино стало для Боз исполнением давней мечты и еще одним важным этапом в ее профессиональном пути.
Акын Акинюз сообщил о смерти мамы
В июле стало известно о тяжелой утрате в семье Акына Акынезю — 20 июля 2024 года умерла мама актера Озлем Акынезю. Звезда сериала «Ветреный» не скрывал, что ее уход стал для него большой потерей.
Спустя время актер решил почтить память мамы, открыв «Мастерскую Озлем Акынезю» в рамках благотворительной организации Hayır Kapısı Derneği. Проект направлен на помощь женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Ранее Акынезю не рассказывал о планах создать подобную мастерскую, однако часто делился тем, что его мама всегда стремилась поддерживать нуждающихся. Теперь женщины, которые обращаются за помощью, могут получить поддержку в поиске работы, решении личных вопросов и воспитании детей. Для актера этот проект стал способом продолжить важное дело, которому была посвящена его мама.
Айтач Шашмаз подтвердил отношения с Серрой Арытюрк
В июле Айтач Шашмаз подтвердил слухи о своем романе с актрисой Серрой Арытюрк. Ранее о возможных отношениях пары сообщила журналистка Бирсен Алтунташ, однако сами актеры долгое время не комментировали эту информацию.
Айтач и Серра знакомы по совместной работе над сериалом «Анатомия хаоса», где они снимались вместе. Звезда проекта «Ты тот, кого я люблю» решил больше не скрывать личную жизнь и публично показал свои чувства к актрисе.
Поводом для этого стало день рождения Серры — Айтач опубликовал совместное романтическое фото и трогательно поздравил возлюбленную, написав: «С днем рождения, любимая!». Публикация окончательно подтвердила отношения актеров и вызвала большой интерес у поклонников турецких сериалов.
Эда Эдже попала в больницу
Июль оказался непростым месяцем для Эды Эдже — актриса неожиданно оказалась в больнице после инцидента в Бодруме. Звезда сериала «Запретный плод» получила травму во время поездки на мотоцикле у одного из пляжей, когда на нее напала собака.
В результате случившегося Эда Эдже повредила пятку и обратилась за медицинской помощью. Врачи обработали рану, после чего актрису отпустили домой.
Сейчас Эда уже вернулась к работе и приступила к съемкам нового сериала «Соленый кофе». Премьера проекта запланирована на осень 2026 года.
Стартовали съемки сериала «Маршрут моего сердца — Черное море»
В июле начались съемки нового турецкого сериала «Маршрут моего сердца — Черное море» с Джемре Байсел и Мертом Языджиоглу в главных ролях. Проект уже привлек внимание поклонников благодаря актерскому составу и необычной локации, выбранной для первых сцен.
Съемочный процесс стартовал в монастыре Сумела — одной из самых известных исторических достопримечательностей Трабзона. Атмосферные виды Черноморского региона станут важной частью визуального стиля сериала и помогут создать особое настроение истории.