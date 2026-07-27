В этом месяце стало известно о важном достижении Алины Боз — актриса получила высшее образование по специальности, связанной с кино и телевидением. Айтач Шашмаз впервые подтвердил отношения с Серрой Арытюрк, с которой ранее работал на съемочной площадке. Также поклонники обсуждали новость о госпитализации Эды Эдже после несчастного случая в Бодруме. Кроме того, стартовали съемки нового сериала «Маршрут моего сердца — Черное море», а Акын Акынезю поделился тяжелым воспоминанием, связанным с уходом из жизни его мамы.