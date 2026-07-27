47-летняя экс-жена Тома Круза вышла в свет с новым бойфрендом

Кэти Холмс и художник Джейсон Бард Ярмоски впервые вышли в свет как официальная пара. Их дебют состоялся на званом ужине, который организовал бренд Ferragamo в Нью-Йорке. Экс-супруга Тома Круза мгновенно приковала внимание папарацци — и все из-за ее дерзкого наряда.
Для свидания 47-летняя актриса надела полупрозрачную рубашку глубокого синего цвета, юбку с бахромой и оранжевую сумку. Ее спутник поддержал общую стилистику: он появился на мероприятии в синем свитшоте и свободных брюках такого же оттенка.
Влюбленные вели себя раскованно и не прятали эмоции — они обнимались прямо перед объективами камер и все время держались за руки.
До этого Кэти Холмс уже попадала в объективы фотографов во время свидания с новым избранником.
Ранее также стало известно, что 20-летняя дочь Тома Круза дебютирует на сцене.