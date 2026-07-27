47-летняя экс-жена Тома Круза вышла в свет с новым бойфрендом

Кэти Холмс и художник Джейсон Бард Ярмоски впервые вышли в свет как официальная пара. Их дебют состоялся на званом ужине, который организовал бренд Ferragamo в Нью-Йорке. Экс-супруга Тома Круза мгновенно приковала внимание папарацци — и все из-за ее дерзкого наряда.