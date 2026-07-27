Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди вновь заметили вместе после нелепой выходки на публике

Артисты вновь появились на публике после волны хейта, которая обрушилась на них после появления в аэропорту Брисбена. Возлюбленные пытались скрыться от поклонников и папарацци, надев солнцезащитные очки и маски на лицо. Кроме того, они прикрывались капюшонами и кепками. Такое поведение звезд показалось фанатам странным и нелепым.