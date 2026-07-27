Актерская лаборатория кинофестиваля «Одна шестая» пройдет под руководством Егора Корешкова

«В театральном институте нас учат актерской профессии, но далеко не всегда объясняют, как устроена киноиндустрия и как актеру найти в ней свое место. Наша лаборатория посвящена именно этому пути: от поиска агента, кастинга и подготовки к роли до работы на съемочной площадке и выхода фильма к зрителю», — приводит пресс-служба слова Корешкова.