Актерская лаборатория кинофестиваля «Одна шестая» пройдет под руководством Егора Корешкова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Прием заявок начался в актерскую лабораторию V Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который состоится с 29 августа по 3 сентября в Екатеринбурге. Лаборатория пройдет под руководством российского актера театра и кино Егора Корешкова, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
«Актерская лаборатория пройдет под руководством Егора Корешкова — российского актера театра и кино, известного по фильмам “Горько!”, “Психологини”, “Метод”, “257 причин, чтобы жить”. Интенсивный курс для профессиональных актеров, начинающих свой путь в кино, рассчитан на всестороннюю подготовку к работе в кадре. К участию приглашаются профессиональные актеры театра и кино старше 18 лет из городов России и стран Евразии. Лаборатория примет 12 человек, трое из которых получат грант на компенсацию дороги и проживания», — рассказали организаторы.
Участников ждут мастер-класс режиссера и педагога по актерскому мастерству Валерия Караваева, запись актерских визиток, профессиональная фотосессия и пробы в реальные проекты, встречи с известными актерами, режиссерами, операторами, сценаристами, медиаменеджерами и журналистами, кастинг-директорами и агентами.
«В театральном институте нас учат актерской профессии, но далеко не всегда объясняют, как устроена киноиндустрия и как актеру найти в ней свое место. Наша лаборатория посвящена именно этому пути: от поиска агента, кастинга и подготовки к роли до работы на съемочной площадке и выхода фильма к зрителю», — приводит пресс-служба слова Корешкова.
Заявки принимаются до 14 августа.
Фестиваль впервые состоялся в 2022 году по инициативе Свердловской киностудии при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. С 2023 года к организации фестиваля присоединился Инновационный культурный центр Свердловской области. За четыре года фестиваль посетило более 28 000 зрителей, прошло более 200 конкурсных и специальных показов в Екатеринбурге и Свердловской области. ТАСС — генеральный информационный партнер.