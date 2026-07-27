В своем блоге актриса опубликовала снимки со спектаклей и репетиций и призналась, что возвращение этих постановок стало важным событием не только для театра, но и для всего Петербурга. По ее словам, спектакли дороги ей по-своему: вместе с ними актеры взрослели и развивались, а каждая постановка рождалась в атмосфере доверия и любви.