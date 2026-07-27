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Боярская поделилась эмоциями от возвращения совместных спектаклей с Козловским

Актриса также показала общие фото с коллегой
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Елизавета Боярская поделилась впечатлениями от возвращения Данилы Козловского в Театр Европы. В июле в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге прошли три спектакля с участием обоих актеров — «Гамлет», «Вишневый сад» и «Коварство и любовь».

Данила Козловский и Елизавета Боярская, фото: соцсети
Данила Козловский и Елизавета Боярская, фото: соцсети

В своем блоге актриса опубликовала снимки со спектаклей и репетиций и призналась, что возвращение этих постановок стало важным событием не только для театра, но и для всего Петербурга. По ее словам, спектакли дороги ей по-своему: вместе с ними актеры взрослели и развивались, а каждая постановка рождалась в атмосфере доверия и любви.

«Вообще, это огромное счастье — играть спектакли, которые проживают такую долгую жизнь и при этом не теряют своей силы. Каждый раз выходишь на сцену и понимаешь, что они по-прежнему волнуют, трогают и нас, артистов, и зрителей. Они меняются и звучат в унисон со временем и окружающими обстоятельствами», — поделилась Боярская.

Данила Козловский, Ксения Раппопорт и Елизавета Боярская, фото: соцсети
Данила Козловский, Ксения Раппопорт и Елизавета Боярская, фото: соцсети

За последнее время у Данилы Козловского вышли два сериала — «Бар „Один звонок“» и «Первая ракетка». Также стало известно, что Козловский снимется в фильме с Михаилом Ефремовым.

Ранее Данила Козловский поздравил маму с 75-летием, назвав ее великой.