Елизавета Боярская поделилась впечатлениями от возвращения Данилы Козловского в Театр Европы. В июле в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге прошли три спектакля с участием обоих актеров — «Гамлет», «Вишневый сад» и «Коварство и любовь».
В своем блоге актриса опубликовала снимки со спектаклей и репетиций и призналась, что возвращение этих постановок стало важным событием не только для театра, но и для всего Петербурга. По ее словам, спектакли дороги ей по-своему: вместе с ними актеры взрослели и развивались, а каждая постановка рождалась в атмосфере доверия и любви.
«Вообще, это огромное счастье — играть спектакли, которые проживают такую долгую жизнь и при этом не теряют своей силы. Каждый раз выходишь на сцену и понимаешь, что они по-прежнему волнуют, трогают и нас, артистов, и зрителей. Они меняются и звучат в унисон со временем и окружающими обстоятельствами», — поделилась Боярская.
За последнее время у Данилы Козловского вышли два сериала — «Бар „Один звонок“» и «Первая ракетка». Также стало известно, что Козловский снимется в фильме с Михаилом Ефремовым.
Ранее Данила Козловский поздравил маму с 75-летием, назвав ее великой.