Съемки часто зависели от погоды и природных условий. Вместо того чтобы ждать идеальной погоды или полностью полагаться на компьютерную графику, команда использовала ветер, волны и пасмурное небо как часть атмосферы фильма.

На острове Фавиньяна возникли сложности с доставкой техники к замку Кастелло-ди-Санта-Катерина: узкая дорога не позволяла проехать грузовикам. Часть съемочной группы поднималась пешком, людей и оборудование доставляли вертолетами, а на склоне горы даже построили специальную платформу для обедов почти 200 человек.

Для сцены затопления в резервуаре Falls Lake использовали два реактивных двигателя, которые направляли на актеров мощные потоки ледяной воды. Несмотря на контролируемые условия студии, съемки получились по-настоящему экстремальными.