«Одиссея» — масштабный приключенческий фильм Кристофера Нолана, основанный на одноименной поэме Гомера. Картина рассказывает историю царя Итаки Одиссея, которому после окончания Троянской войны предстоит долгий и полный опасностей путь домой. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Еще до премьеры проект привлек огромное внимание благодаря звездному актерскому составу, впечатляющему масштабу съемок и стремлению Нолана максимально использовать реальные локации и практические эффекты.
Особенности съемочного процесса
Для Кристофера Нолана съемки каждого фильма — это отдельное приключение, и «Одиссея» не стала исключением. Вместо съемочных павильонов и обилия компьютерной графики режиссер вновь сделал ставку на реальные пейзажи, сложные натурные сцены и практические эффекты. Именно такой подход позволил создать ощущение настоящего путешествия, полного опасностей и открытий. Ниже — самые интересные факты о том, как снималась одна из самых масштабных картин последних лет.
Съемки проходили в 6 странах
Чтобы передать масштаб путешествия Одиссея, команда Кристофера Нолана отправилась в разные уголки мира. Вместо того чтобы создавать античные пейзажи с помощью компьютерной графики, режиссер выбрал реальные места, которые по атмосфере напоминали описанные Гомером земли. В итоге съемки прошли сразу в шести странах.
Марокко (Марракеш, Айт-Бен-Хадду, Эс-Сувейра) — здесь снимали сцены, связанные с Троей и островом нимфы Калипсо.
Греция (пещера Нестора, пляж Войдокилья, замок Метони, крепость Акрокоринф) — эти локации стали фоном для эпизодов с циклопом Полифемом и других мифологических событий.
Италия (Сицилия, остров Фавиньяна, Липарские острова) — Фавиньяна «сыграла» Итаку, а вулканические пейзажи Липарских островов добавили фильму выразительности.
Исландия — ледниковые районы использовали для съемок суровых и мрачных сцен путешествия.
Шотландия (побережье Морей-Ферт, замок Финдлейтер) — здесь снимали эпизоды на фоне скалистых берегов и старинной архитектуры.
США — часть самых сложных сцен на воде создавали в огромном резервуаре Falls Lake на киностудии Universal.
Фильм полностью снят на 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX
Кристофер Нолан вновь сделал ставку на пленку, но на этот раз пошел еще дальше. «Одиссея» стала первым полнометражным фильмом, который целиком сняли на 70-миллиметровые пленочные камеры IMAX.
Специально для проекта были разработаны новые камеры с карбоновым корпусом. Они оказались примерно на 30 % легче и работали заметно тише предыдущих моделей, что упростило съемки в сложных условиях. Кроме того, оборудование оснастили встроенным цифровым дисплеем, который сделал работу съемочной группы более удобной.
Масштаб проекта подчеркивает и объем отснятого материала: во время производства использовали более 2 миллионов футов пленки — это около 600 километров.
Камеры оборудовали специальным звукоизоляционным кожухом
Даже новые камеры IMAX оставались достаточно шумными, что могло мешать во время съемок крупных планов с диалогами. Чтобы решить эту проблему, их поместили в специальные звукоизоляционные кожухи, которые заметно снизили уровень шума.
Правда, у такого решения оказался неожиданный недостаток: из-за громоздкой конструкции актерам стало сложнее поддерживать зрительный контакт друг с другом. Тогда Кристофер Нолан предложил использовать систему зеркал, которая проецировала лицо партнера рядом с объективом камеры. Благодаря этому актеры могли смотреть друг другу в глаза, а в кадре сохранялось ощущение живого общения.
Вместо CGI применяли практические эффекты
Кристофер Нолан вновь остался верен своему подходу: там, где это возможно, компьютерную графику заменяли реальными декорациями, механизмами и трюками. Благодаря этому многие сцены выглядят максимально естественно и создают эффект полного погружения.
Для одной из ключевых сцен построили полноразмерного Троянского коня. Конструкция была настолько большой, что внутри смогли разместиться актеры, съемочная группа и камера.
Для эпизодов с циклопом Полифемом создали шестиметровую аниматронную куклу.
В кадре использовали настоящие корабли, включая викингский драккар. Корабль Одиссея не был простой декорацией: он действительно выходил в море и перемещался между съемочными площадками.
Перед началом работы актеры прошли подготовку: учились грести на специально построенных лодках и управлять парусными судами.
Другие особенности съемок
Во время работы над «Одиссеей» съемочной группе не раз приходилось решать сложные задачи прямо на площадке. Многие из них были связаны с особенностями локаций и стремлением Кристофера Нолана добиться максимальной достоверности.
Съемки часто зависели от погоды и природных условий. Вместо того чтобы ждать идеальной погоды или полностью полагаться на компьютерную графику, команда использовала ветер, волны и пасмурное небо как часть атмосферы фильма.
На острове Фавиньяна возникли сложности с доставкой техники к замку Кастелло-ди-Санта-Катерина: узкая дорога не позволяла проехать грузовикам. Часть съемочной группы поднималась пешком, людей и оборудование доставляли вертолетами, а на склоне горы даже построили специальную платформу для обедов почти 200 человек.
Для сцены затопления в резервуаре Falls Lake использовали два реактивных двигателя, которые направляли на актеров мощные потоки ледяной воды. Несмотря на контролируемые условия студии, съемки получились по-настоящему экстремальными.
Нолан уделял внимание даже мелочам. Он тщательно контролировал не только изображение, но и звуковое оформление, следя за тем, чтобы посторонние шумы не отвлекали зрителя и не влияли на восприятие происходящего на экране.
Бюджет съемок фильма «Одиссея» (2026)
«Одиссея» стала самым дорогим фильмом в карьере Кристофера Нолана. По разным оценкам, производственный бюджет картины составил около 250 миллионов долларов.
Вложения быстро окупились. Уже за первые две недели мирового проката фильм собрал 640 миллионов долларов, сохранив лидерство как в США, так и за рубежом. При этом во второй уик-энд мировые сборы достигли 215,3 миллионов долларов. Несмотря на снижение примерно на 18 % по сравнению с дебютными выходными, картина продолжила уверенно удерживать первое место в мировом прокате.
О чем фильм «Одиссея» (2026)
Фильм рассказывает о долгом и опасном путешествии царя Одиссея, который после окончания Троянской войны пытается вернуться на родную Итаку. На пути домой героя ждут встречи с мифическими существами и испытания, которые проверят его силу, мужество и находчивость: от столкновения с циклопами и сиренами до противостояния Сцилле и Харибде.
Преодолев множество опасностей, Одиссей оказывается даже в царстве мертвых, но продолжает стремиться к единственной цели — вновь увидеть свою жену Пенелопу и родной дом. Все это время царица сохраняет веру в возвращение мужа, а их сын Телемах отправляется на поиски отца. Однако на Итаке появляется тот, кто хочет занять место Одиссея: коварный Антиной пытается добиться руки Пенелопы и получить власть над царством.