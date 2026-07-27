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Сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон завершится на четвертом сезоне

Студия Apple сообщила, когда выйдет финал популярной антиутопии
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Укрытие» (3 сезон)
Кадр из сериала «Укрытие» (3 сезон)

Четвертый сезон фантастического сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли станет последним. Финальная глава завершит историю, основанную на цикле романов Хью Хауи. Причем, ранее Apple продлила проект сразу на третий и четвертый сезоны.

Действие «Укрытия» разворачивается в постапокалиптическом будущем. В центре сюжета — подземное убежище, где живут десять тысяч человек на 144 этажах. Обитатели уверены, что поверхность Земли смертельно опасна, но некоторые герои начинают сомневаться в официальной версии и искать правду. Инженер Джульетта Николс (Фергюсон) пытается проникнуть в историю происхождения тоталитарной системы, которая десятилетиями контролировала жизнь людей.

Кадр из сериала «Укрытие» (2 сезон)
Кадр из сериала «Укрытие» (2 сезон)

В сериале также заняты Тим Роббинс, Харриет Уолтер, Коммон, Джеральдин Джеймс и Рашида Джонс.

Третий сезон проекта стартовал 3 июля. Четвертый финальный сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года.