Действие «Укрытия» разворачивается в постапокалиптическом будущем. В центре сюжета — подземное убежище, где живут десять тысяч человек на 144 этажах. Обитатели уверены, что поверхность Земли смертельно опасна, но некоторые герои начинают сомневаться в официальной версии и искать правду. Инженер Джульетта Николс (Фергюсон) пытается проникнуть в историю происхождения тоталитарной системы, которая десятилетиями контролировала жизнь людей.