Четвертый сезон фантастического сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли станет последним. Финальная глава завершит историю, основанную на цикле романов Хью Хауи. Причем, ранее Apple продлила проект сразу на третий и четвертый сезоны.
Действие «Укрытия» разворачивается в постапокалиптическом будущем. В центре сюжета — подземное убежище, где живут десять тысяч человек на 144 этажах. Обитатели уверены, что поверхность Земли смертельно опасна, но некоторые герои начинают сомневаться в официальной версии и искать правду. Инженер Джульетта Николс (Фергюсон) пытается проникнуть в историю происхождения тоталитарной системы, которая десятилетиями контролировала жизнь людей.
В сериале также заняты Тим Роббинс, Харриет Уолтер, Коммон, Джеральдин Джеймс и Рашида Джонс.
Третий сезон проекта стартовал 3 июля. Четвертый финальный сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года.