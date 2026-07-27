Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Игры престолов» обвинила Голливуд в продолжающейся защите влиятельных мужчин

Лина Хиди считает, что актрисы в Голливуде все еще находятся в уязвимом положении
Лина Хиди
Лина ХидиИсточник: Legion-Media.ru

Лина Хиди раскритиковала Голливуд за то, что индустрия по-прежнему защищает влиятельных мужчин, несмотря на изменения, произошедшие после движения #MeToo. По мнению 52-летней звезды «Игры престолов», молодые актрисы все еще оказываются в уязвимом положении из-за неравенства сил на съемочных площадках.

«Меня очень злит эта странная защита, которую мы предоставляем хищникам в этой индустрии из-за непропорциональной власти, которой они обладают, в то время как уязвимые актрисы вынуждены работать, чтобы заработать на жизнь и получить роль», — заявила Хиди в интервью The Telegraph.

Она добавила, что один человек, которому позволяют избежать последствий своего поведения, способен полностью испортить рабочий процесс.

Лина Хиди
Лина ХидиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Хиди вновь вспомнила историю с Харви Вайнштейном, которого она обвиняла в сексуальных домогательствах. Это произошло во время Венецианского кинофестиваля, где они представляли фильм «Братья Гримм». Позже, как утверждала Хиди, продюсер пригласил ее в отель под предлогом обсуждения сценария.

Движение #MeToo, по словам Хиди, помогло индустрии осознать масштаб проблемы. При этом актриса считает, что далеко не все механизмы, создающие неравенство, удалось изменить.

По мнению Лины, молодые актрисы сегодня стали гораздо лучше осознавать свои права: «Большинство молодых женщин, с которыми я сейчас общаюсь в этой индустрии, очень хорошо во всем разбираются. Сегодняшнее отношение такое: “Я, черт возьми, не собираюсь этого делать”», — сказала актриса.

Лина Хиди
Лина ХидиИсточник: Alloverpress

При этом Хиди призналась, что в начале ее собственной карьеры ситуация была совершенно иной.

«Когда я начинала, существовал такой обряд посвящения, через который должны были пройти все молодые актрисы. Обычно он включал поцелуи, влюбленность, секс и демонстрацию груди. Их называли ролями “инженю”, чтобы это звучало приятнее», — рассказала звезда.

К моменту работы над «Игрой престолов» Хиди уже могла самостоятельно отстаивать свои границы. В частности, она вспомнила скандал вокруг знаменитой сцены «прогулки позора» ее героини Серсеи Ланнистер. Для эпизода использовали дублершу тела, а изображение затем дополнили компьютерной графикой.

Актриса была удивлена критикой зрителей, которые посчитали использование дублерши обманом. По словам Хиди, съемки проходили в крайне сложных условиях — вокруг находились тысячи людей, поэтому ей было бы трудно сосредоточиться на эмоциональной составляющей сцены, если бы она постоянно чувствовала себя незащищенной.