Звезда «Игры престолов» обвинила Голливуд в продолжающейся защите влиятельных мужчин

Лина Хиди раскритиковала Голливуд за то, что индустрия по-прежнему защищает влиятельных мужчин, несмотря на изменения, произошедшие после движения #MeToo. По мнению 52-летней звезды «Игры престолов», молодые актрисы все еще оказываются в уязвимом положении из-за неравенства сил на съемочных площадках.
«Меня очень злит эта странная защита, которую мы предоставляем хищникам в этой индустрии из-за непропорциональной власти, которой они обладают, в то время как уязвимые актрисы вынуждены работать, чтобы заработать на жизнь и получить роль», — заявила Хиди в интервью The Telegraph.
Она добавила, что один человек, которому позволяют избежать последствий своего поведения, способен полностью испортить рабочий процесс.
Хиди вновь вспомнила историю с Харви Вайнштейном, которого она обвиняла в сексуальных домогательствах. Это произошло во время Венецианского кинофестиваля, где они представляли фильм «Братья Гримм». Позже, как утверждала Хиди, продюсер пригласил ее в отель под предлогом обсуждения сценария.
Движение #MeToo, по словам Хиди, помогло индустрии осознать масштаб проблемы. При этом актриса считает, что далеко не все механизмы, создающие неравенство, удалось изменить.
По мнению Лины, молодые актрисы сегодня стали гораздо лучше осознавать свои права: «Большинство молодых женщин, с которыми я сейчас общаюсь в этой индустрии, очень хорошо во всем разбираются. Сегодняшнее отношение такое: “Я, черт возьми, не собираюсь этого делать”», — сказала актриса.
При этом Хиди призналась, что в начале ее собственной карьеры ситуация была совершенно иной.
«Когда я начинала, существовал такой обряд посвящения, через который должны были пройти все молодые актрисы. Обычно он включал поцелуи, влюбленность, секс и демонстрацию груди. Их называли ролями “инженю”, чтобы это звучало приятнее», — рассказала звезда.
К моменту работы над «Игрой престолов» Хиди уже могла самостоятельно отстаивать свои границы. В частности, она вспомнила скандал вокруг знаменитой сцены «прогулки позора» ее героини Серсеи Ланнистер. Для эпизода использовали дублершу тела, а изображение затем дополнили компьютерной графикой.
Актриса была удивлена критикой зрителей, которые посчитали использование дублерши обманом. По словам Хиди, съемки проходили в крайне сложных условиях — вокруг находились тысячи людей, поэтому ей было бы трудно сосредоточиться на эмоциональной составляющей сцены, если бы она постоянно чувствовала себя незащищенной.