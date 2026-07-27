Звезда «Игры престолов» обвинила Голливуд в продолжающейся защите влиятельных мужчин

По мнению Лины, молодые актрисы сегодня стали гораздо лучше осознавать свои права: «Большинство молодых женщин, с которыми я сейчас общаюсь в этой индустрии, очень хорошо во всем разбираются. Сегодняшнее отношение такое: “Я, черт возьми, не собираюсь этого делать”», — сказала актриса.