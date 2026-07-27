Создатели обещают, что в сериал войдут сцены, которых не было в киноверсии, включая новые музыкальные номера и неожиданные сюжетные повороты. Также обещают раскрыть тайны Страны Чудес и ответить на вопросы, которые в фильме остались открытыми: какую роль на самом деле сыграл Чеширский Кот, было ли приключение Алисы сном и какой финал у этой истории на самом деле.