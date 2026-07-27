Премьера расширенной версии «Алисы в Стране Чудес» состоится 2 августа. В сериал «Алиса в Стране Чудес. Безумные приключения» войдут шесть эпизодов. Об этом сообщили пресс-службы онлайн-кинотеатров «Кион» и Premier.
Главную роль, как и в фильме, исполнит Анна Пересильд.
Создатели обещают, что в сериал войдут сцены, которых не было в киноверсии, включая новые музыкальные номера и неожиданные сюжетные повороты. Также обещают раскрыть тайны Страны Чудес и ответить на вопросы, которые в фильме остались открытыми: какую роль на самом деле сыграл Чеширский Кот, было ли приключение Алисы сном и какой финал у этой истории на самом деле.
«Я рада, что теперь проект расширился, — поделилась Анна Пересильд, — тем, кто уже видел фильм, тоже будет интересно посмотреть сериал — в нем история раскрывается еще объемнее и эмоциональнее».
Также в сериале появятся Олег Савостюк, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева и другие. Режиссером выступил Юрий Хмельницкий.
Премьера «Алисы в Стране Чудес. Безумные приключения» состоится в онлайн-кинотеатрах «Кион» и Premier.