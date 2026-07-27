«Медиалогия» назвала самые популярные сериалы в России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский сериал «Ландыши» и японское аниме «Магическая битва» вошли в тройку самых популярных сериалов у россиян по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия», имеющиеся в распоряжении ТАСС.
«Лидером российского рейтинга сериалов по итогам первого полугодия 2026 года стал сериал “Очень странные дела” (19 601 балл). В топ-5 также вошли “Магическая битва” (10 839 баллов), “Ландыши” (10 486 баллов), “Пацаны” (10 024 балла) и “Первый отдел” (8 917 баллов)», — говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, отечественные проекты сохранили лидерство по общему числу представленных сериалов: по итогам первого полугодия они заняли 57 позиций из 100 в рейтинге. В июне российский контент также составил большинство — 16 из 30 проектов.
В июньском рейтинге лидером стали «Пацаны», второе место занял сериал «След», а замкнула тройку «Эйфория». В первую пятерку также вошли «След Чикатило» и спортивная драма «Первая ракетка». По оценке «Медиалогии», успех последней свидетельствует о растущем интересе аудитории к российским спортивным драмам и байопикам.
Исследование также показало, что зрители чаще возвращаются к уже знакомым историям. Лишь 32 проекта из первой сотни оказались премьерами 2025−2026 годов, тогда как большинство позиций заняли франшизы и продолжения, стартовавшие ранее. При этом в десятке лидеров сохранили места комедии «Универ» и «Папины дочки», впервые вышедшие почти два десятилетия назад.
Российский рейтинг сериалов составлен на основе анализа поискового спроса, просмотров на телевидении и онлайн-платформах, а также активности пользователей в социальных медиа. В выборку вошли 1 414 российских и зарубежных сериалов, вышедших в 2025—2026 годах, включая новые сезоны и продолжения франшиз.