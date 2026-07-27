«Медиалогия» назвала самые популярные сериалы в России

Исследование также показало, что зрители чаще возвращаются к уже знакомым историям. Лишь 32 проекта из первой сотни оказались премьерами 2025−2026 годов, тогда как большинство позиций заняли франшизы и продолжения, стартовавшие ранее. При этом в десятке лидеров сохранили места комедии «Универ» и «Папины дочки», впервые вышедшие почти два десятилетия назад.