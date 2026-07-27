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Жена Милоша Биковича снялась в бикини на яхте с актером

Пара отдыхает на море
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Милош Бикович с женой на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба
Милош Бикович с женой на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба

Сербская модель и юристка Ивана Малич выложила в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) совместный снимок с мужем, актером Милошем Биковичем. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. На кадре пара отдыхает на яхте во время отдыха у моря.

Ивана позирует в голубом бикини и солнцезащитных очках. Она распустила волосы и не стала наносить макияж. Милош Бикович надел белую футболку, черные шорты, длинные носки и очки от солнца. 

Милош Бикович с женой / фото: соцсети
Милош Бикович с женой / фото: соцсети

Отношения актера с Иваной Малич начались в 2022 году. В апреле 2023-го звезда фильма «Холоп» представил девушку как свою невесту. В сентябре того же года пара объявила о том, что ждет первенца.

Ранее Милош Бикович уже публиковал кадры семейного отдыха в Черногории.