Жена Милоша Биковича снялась в бикини на яхте с актером

Сербская модель и юристка Ивана Малич выложила в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) совместный снимок с мужем, актером Милошем Биковичем. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. На кадре пара отдыхает на яхте во время отдыха у моря.