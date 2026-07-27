Личные данные Джоли, Скорсезе и других звезд слили в сеть

«Что действительно интересно, так это наличие папки, в которой хранилась информация об их устройствах на основе электронных писем. Там указывалось, какую версию iPhone звезды используют, пользуются ли они Safari. Это могло дать злоумышленникам много дополнительной информации», — заявил Фаулер.