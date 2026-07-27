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Личные данные Джоли, Скорсезе и других звезд слили в сеть

Эксперт утверждает, что номера телефонов и адреса электронной почты знаменитостей появились в сет
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: AP

Эксперт по кибербезопасности Джереми Фаулер заявил, что личные данные голливудских звезд слили в сеть. Об этом сообщает издание The Sun.

Джереми Фаулер утверждает, что номера телефонов и адреса электронной почты знаменитостей появились в сети. По его словам, жертвами хакеров стали Анджелина Джоли, Шэрон Стоун, Роберт Де Ниро, Джордж Лукас, Дэнни Бойл, Майкл Дуглас, Рами Малек, Нил Патрик Харрис и Мартин Скорсезе.

Личные данные артистов были обнаружены среди 666 369 записей, относящихся к ежегодному кинофестивалю Tribeca в Нью-Йорке, который был основан в 2002 году Робертом Де Ниро.

Роберт Де Ниро
Роберт Де НироИсточник: Legion-Media.ru

«Что действительно интересно, так это наличие папки, в которой хранилась информация об их устройствах на основе электронных писем. Там указывалось, какую версию iPhone звезды используют, пользуются ли они Safari. Это могло дать злоумышленникам много дополнительной информации», — заявил Фаулер.

Он подчеркнул, что «подавляющее большинство» контактных данных принадлежало менеджерам и агентам, а не самим знаменитостям.

Представительство фестиваля ведет расследование. При этом сами знаменитости никак не комментировали информацию.