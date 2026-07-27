Во время пресс-тура фильма «Человек-паук: Новый день» в Мехико Том Холланд и Зендая, которые обычно сдержанны на публике, продемонстрировали свои нежные чувства. Об этом сообщает издание People.
Во время интервью изданию SensaCine México журналист похвалила их за общую профессиональную карьеру: «Я восхищаюсь вами обоими как коллегами. Все знают вас как пару или как отдельных людей, но я считаю, что вы потрясающие коллеги».
Актеры ответили искренним «спасибо», а затем Зендая положила руку, украшенную обручальным кольцом, на руку Холланда и нежно сжала ее. После этого они обменялись короткой, но теплой улыбкой.
Напомним, Зендая и Том Холланд познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой», вышедшем в 2017 году. Летом 2026 года Холланд косвенно подтвердил, что свадьба между ними состоялась.
Ранее Зендая и Том Холланд повторили совместное фото десятилетней давности.