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Зендая и Том Холланд продемонстрировали нежные чувства на публике

Это произошло во время совместного интервью звезд
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Во время пресс-тура фильма «Человек-паук: Новый день» в Мехико Том Холланд и Зендая, которые обычно сдержанны на публике, продемонстрировали свои нежные чувства. Об этом сообщает издание People.

Во время интервью изданию SensaCine México журналист похвалила их за общую профессиональную карьеру: «Я восхищаюсь вами обоими как коллегами. Все знают вас как пару или как отдельных людей, но я считаю, что вы потрясающие коллеги».

Зендая и Том Холланд
Зендая и Том ХолландИсточник: Соцсети

Актеры ответили искренним «спасибо», а затем Зендая положила руку, украшенную обручальным кольцом, на руку Холланда и нежно сжала ее. После этого они обменялись короткой, но теплой улыбкой.

Напомним, Зендая и Том Холланд познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой», вышедшем в 2017 году. Летом 2026 года Холланд косвенно подтвердил, что свадьба между ними состоялась.

Ранее Зендая и Том Холланд повторили совместное фото десятилетней давности.