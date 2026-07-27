В саге «Сумерки» Паттинсон сыграл вампира Эдварда Каллена, который борется за внимание Беллы Свон (Кристен Стюарт) с оборотнем Джейкобом Блэком (Лотнер). Многолетние споры о том, кто лучше — Эдвард или Джейкоб, стали частью поп-культурного феномена франшизы.