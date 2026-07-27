На лондонской премьере «Одиссеи» Роберт Паттинсон в шутку сравнил своего персонажа из фильма Кристофера Нолана с героем Тэйлора Лотнера из «Сумерек». Об этом сообщает People.
Когда актера спросили, насколько весело играть персонажа, за которого никто не болеет, Паттинсон ответил: «Это чем-то похоже на Джейкоба в “Сумерках”».
В саге «Сумерки» Паттинсон сыграл вампира Эдварда Каллена, который борется за внимание Беллы Свон (Кристен Стюарт) с оборотнем Джейкобом Блэком (Лотнер). Многолетние споры о том, кто лучше — Эдвард или Джейкоб, стали частью поп-культурного феномена франшизы.
В фильме «Одиссея» актер исполняет роль Антиноя — высокомерного жениха, который пытается завоевать сердце царицы Пенелопы (Энн Хэтэуэй), пока ее муж Одиссей (Мэтт Дэймон) возвращается домой спустя десять лет после Троянской войны.
Фильм вышел в мировой прокат 17 июля. При бюджете в 250 миллионов долларов лента уже собрала более 320 миллионов по всему миру.
Ранее жена Роберта Паттинсона рассказала о планах переехать из Лос-Анджелеса в Лондон.