Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роберт Паттинсон сравнил своего персонажа из «Одиссеи» с Джейкобом из «Сумерек»

Актер сыграл одного из претендентов на сердце Пенелопы
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

На лондонской премьере «Одиссеи» Роберт Паттинсон в шутку сравнил своего персонажа из фильма Кристофера Нолана с героем Тэйлора Лотнера из «Сумерек». Об этом сообщает People.

Когда актера спросили, насколько весело играть персонажа, за которого никто не болеет, Паттинсон ответил: «Это чем-то похоже на Джейкоба в “Сумерках”».

В саге «Сумерки» Паттинсон сыграл вампира Эдварда Каллена, который борется за внимание Беллы Свон (Кристен Стюарт) с оборотнем Джейкобом Блэком (Лотнер). Многолетние споры о том, кто лучше — Эдвард или Джейкоб, стали частью поп-культурного феномена франшизы.

Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»

В фильме «Одиссея» актер исполняет роль Антиноя — высокомерного жениха, который пытается завоевать сердце царицы Пенелопы (Энн Хэтэуэй), пока ее муж Одиссей (Мэтт Дэймон) возвращается домой спустя десять лет после Троянской войны.

Фильм вышел в мировой прокат 17 июля. При бюджете в 250 миллионов долларов лента уже собрала более 320 миллионов по всему миру.

Ранее жена Роберта Паттинсона рассказала о планах переехать из Лос-Анджелеса в Лондон.