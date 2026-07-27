Эмма Робертс вышла замуж за Коди Джона

О романе знаменитостей стало известно в октябре 2022 года, они познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения актрисы, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений. В 2024-м они обручились.