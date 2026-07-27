Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Робертс вышла замуж за Коди Джона

Актриса Эмма Робертс в облегающем платье со шлейфом вышла замуж за Коди Джона
Эмма Робертс и Коди Джон
Эмма Робертс и Коди ДжонИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Эмма Робертс вышла замуж за возлюбленного и коллегу Коди Джона. Фото опубликованы на сайте Page Six.

25 июля знаменитости обменялись клятвами в любви и верности на церемонии в Сан-Вэлли, штат Айдахо. Невеста появилась на публике в белом облегающем макси-платье Monique Lhuillier со шлейфом и драпировкой и фате. К алтарю она шла в сопровождении сына Роудса. Артист предпочел белую рубашку и коричневый брючный костюм.

Эмма Робертс и Коди Джон
Эмма Робертс и Коди ДжонИсточник: Legion-Media.ru

Пара пригласила на свадьбу только друзей и родственников. Среди гостей была замечена тетя актрисы Джулия Робертс.

О романе знаменитостей стало известно в октябре 2022 года, они познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения актрисы, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений. В 2024-м они обручились.

Ранее стало известно, что Эмма Робертс появится в новом сезоне «Американской истории ужасов».