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«Одиссея» Кристофера Нолана возглавила кинопрокат в СНГ на выходных

Второе место занял фильм «На деревню дедушке 2»

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 167 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 23 по 26 июля.

Общие сборы картины, вышедшей в прокат на минувшей неделе, составили 167 млн рублей. В основу картины лег сюжет одноименной поэмы Гомера. Согласно нему, Одиссей, царь Итаки, после Троянской войны возвращается домой к своей жене. На своем пути герой сталкивается с испытаниями, встречая великанов-людоедов, циклопов и сирен. Роль Одиссея сыграл Мэтт Дэймон, роль Пенелопы, жены Одиссея, исполнила Энн Хэтэуэй. Также в ролях Эллиот Пейдж, Том Холланд, Роберт Паттисон, Шарлиз Терон, Зендея и Трэвис Скотт.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Второе место занял фильм «На деревню дедушке 2», собравший 76,1 млн рублей за выходные. Общие сборы картины составили 229 млн рублей. По сюжету мальчик Владик приезжает на каникулы к деду Юре, но вдруг в деревне неожиданно появляется второй дедушка мальчика — Виктор, и между родственниками разгорается соперничество за внимание внука. В ролях выступили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и Татьяна Орлова.

На третьей строчке расположился фильм «Майкл» со сборами 60,8 млн рублей за выходные. Общие сборы картины о начале карьеры короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате уже четырнадцатую неделю, достигли 2,502 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали, чем впечатляет эпический блокбастер Кристофера Нолана.