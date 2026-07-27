«Одиссея» Кристофера Нолана возглавила кинопрокат в СНГ на выходных

Общие сборы картины, вышедшей в прокат на минувшей неделе, составили 167 млн рублей. В основу картины лег сюжет одноименной поэмы Гомера. Согласно нему, Одиссей, царь Итаки, после Троянской войны возвращается домой к своей жене. На своем пути герой сталкивается с испытаниями, встречая великанов-людоедов, циклопов и сирен. Роль Одиссея сыграл Мэтт Дэймон, роль Пенелопы, жены Одиссея, исполнила Энн Хэтэуэй. Также в ролях Эллиот Пейдж, Том Холланд, Роберт Паттисон, Шарлиз Терон, Зендея и Трэвис Скотт.